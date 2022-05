La croissance du PIB de l'Inde au trimestre de mars est au plus bas depuis un an, les prix frappant les consommateurs

La croissance économique de l'Inde a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas en un an au cours des trois premiers mois de 2022, frappée par l'affaiblissement de la demande des consommateurs dans un contexte de flambée des prix qui pourrait rendre plus difficile la tâche de la banque centrale consistant à maîtriser l'inflation sans nuire à la croissance.

Le produit intérieur brut a augmenté de 4,1 % en glissement annuel en janvier-mars, selon les données du gouvernement publiées mardi, ce qui est conforme à la prévision de 4 % des économistes dans un sondage Reuters, et inférieur à la croissance de 5,4 % en octobre-décembre et à la croissance de 8,4 % en juillet-septembre.

Les perspectives à court terme de l'économie se sont assombries en raison d'un pic de l'inflation des prix de détail, qui a atteint son plus haut niveau depuis huit ans, soit 7,8 %, en avril. La flambée des prix de l'énergie et des matières premières, causée en partie par la crise ukrainienne, comprime également l'activité économique.

"Les pressions inflationnistes resteront élevées", a déclaré V. Anantha Nageswaran, conseiller économique principal au ministère des finances, après la publication des données, ajoutant que le risque de stagflation - combinant une croissance lente et une inflation élevée - était faible en Inde.

La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires a porté un coup aux dépenses de consommation, principal moteur de l'économie, qui ont ralenti à 1,8 % au cours de la période janvier-mars par rapport à l'année précédente, contre un chiffre de croissance révisé à la hausse de 7,4 % au trimestre précédent, selon les données de mardi.

Garima Kapoor, économiste chez Elara Capital, a déclaré qu'un ralentissement de la croissance mondiale, des prix élevés de l'énergie, un cycle de hausse des taux d'intérêt et un resserrement des conditions financières seraient autant de vents contraires.

Elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique annuelle pour l'année fiscale en cours qui a débuté le 1er avril, à 7,5 % contre une estimation précédente de 7,8 %.

Le gouvernement indien a révisé ses estimations annuelles du PIB pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars, prévoyant une croissance de 8,7 %, inférieure à son estimation précédente de 8,9 %.

La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté ce mois-ci le taux de référence de 40 points de base lors d'une réunion imprévue, et son comité de politique monétaire a signalé qu'il allait procéder à d'autres hausses de taux pour maîtriser les prix.

Les économistes s'attendent à ce que le Comité de politique monétaire augmente le taux de rachat de 25 à 40 points de base le mois prochain.

UN NUAGE D'INCERTITUDE

Les économistes ont déclaré que l'affaiblissement de la demande des consommateurs et la contraction des activités manufacturières étaient préoccupants.

Les indicateurs à haute fréquence ont montré que les pénuries d'approvisionnement et la hausse des prix des intrants pesaient sur la production dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et de la fabrication, même si la croissance du crédit reprend et que les États dépensent davantage.

La production manufacturière s'est contractée de 0,2 % en glissement annuel au cours des trois mois se terminant en mars, contre une expansion de 0,3 % au trimestre précédent, tandis que la croissance de la production agricole s'est accélérée pour atteindre 4,1 % contre une expansion de 2,5 % au trimestre précédent, selon les données.

La dépréciation de plus de 4 % de la roupie par rapport au dollar américain cette année a également rendu les articles importés plus chers, incitant le gouvernement fédéral à restreindre les exportations de blé et de sucre et à réduire les taxes sur les carburants, rejoignant ainsi la RBI dans la lutte contre l'inflation.

"Avec des pressions inflationnistes croissantes, la reprise de la consommation reste sous un nuage d'incertitude pour 2022/23", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal à la HDFC Bank.