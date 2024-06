Les prévisions d'un léger ralentissement de l'économie indienne à croissance rapide sont restées stables dans le premier sondage Reuters réalisé auprès d'économistes depuis que le Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir a perdu sa majorité parlementaire lors des élections nationales échelonnées qui se sont terminées au début du mois de juin.

La troisième économie d'Asie a connu une croissance de 8,2 % au cours de la dernière année fiscale, la plus rapide parmi les grandes économies. Mais la croissance devrait ralentir à 7,0 %, puis à 6,7 % pour l'année fiscale en cours et la suivante, selon un sondage Reuters réalisé entre le 19 et le 27 juin auprès de plus de 50 économistes.

Ces prévisions restent globalement inchangées par rapport à celles qui avaient été faites avant le résultat des élections que le Premier ministre Narendra Modi était censé remporter facilement. Au lieu de cela, le BJP a perdu son importante majorité parlementaire pour son troisième mandat historique.

Formant un gouvernement avec le soutien de partis régionaux, le BJP a conservé la plupart de ses ministres, ce qui ne laisse présager aucun changement imminent dans sa politique, qui vise depuis des années à stimuler la croissance du produit intérieur brut (PIB) grâce aux dépenses d'investissement du gouvernement.

Mais sans un suivi des dépenses privées, de nombreux Indiens - en particulier les jeunes - se sont retrouvés sans emploi ou dans des emplois mal rémunérés. Aucun changement majeur de politique n'étant encore attendu, les économistes ont maintenu leurs prévisions.

"Avec une majorité réduite, je ne m'attends pas à des réformes majeures favorisant la croissance au cours des cinq prochaines années", a déclaré Miguel Chanco, économiste en chef pour l'Asie émergente chez Pantheon Macroeconomics.

"La réalité est que la consommation est faible. Elle va simplement apparaître davantage dans les chiffres du PIB, car l'effet positif des divergences statistiques s'estompe."

La croissance économique de l'Inde au cours des trois mois précédant décembre a été beaucoup plus élevée que la plupart des estimations en raison d'une forte baisse des subventions clés qui a stimulé le PIB - une situation qui, selon les économistes interrogés, ne devrait pas se reproduire.

Le taux de croissance médian de 7,0 % prévu pour cette année fiscale dans le dernier sondage est légèrement inférieur à la prévision de 7,2 % de la Reserve Bank of India (RBI), dont le gouverneur Shaktikanta Das a récemment déclaré qu'elle pourrait encore s'améliorer dans les mois à venir.

"La croissance passe à la vitesse inférieure, mais restera proche de son potentiel. J'ai intégré une modeste reprise du cycle d'investissement privé, qui ne sera peut-être pas aussi forte que ne le prévoit la RBI. La consommation (sera) plus performante, mais je ne pense pas qu'elle deviendra un moteur de croissance", a déclaré Dhiraj Nim, économiste chez ANZ.

La plupart des économistes s'attendent à ce que le gouvernement maintienne une trajectoire générale de consolidation fiscale, mais utilise un transfert de dividendes exceptionnel de la RBI le mois dernier pour augmenter les dépenses dans un budget qui sera probablement présenté à la fin du mois de juillet.

"Pendant des années, le gouvernement s'est concentré sur les infrastructures... et cela s'est fait au détriment de la consommation. Je pense donc que le budget peut apporter un certain soutien, en particulier au bas de l'échelle économique", a déclaré M. Nim.

Deux sources gouvernementales ont déclaré à Reuters que le gouvernement envisageait d'abaisser les taux d'imposition des particuliers afin de stimuler la consommation.

Près des deux tiers des personnes interrogées dans le cadre du sondage - 25 sur 39 - ont déclaré que le gouvernement ne modifiera pas de manière significative les dépenses prévues dans son premier budget complet par rapport au budget intérimaire. Les autres ont déclaré qu'elles augmenteraient.

"Il est peu probable que le gouvernement revienne sur ses politiques malgré un mandat plus faible que prévu. Il (augmentera) le financement des programmes de garantie de l'emploi et créera plus d'emplois grâce à la promotion de l'industrie manufacturière", a déclaré Sanya Suri, économiste principal pour l'Asie chez Continuum Economics.

"Toutefois, l'excédent substantiel dégagé par la RBI et la croissance continue des recettes fiscales permettront de financer ces initiatives."

L'inflation ne devrait pas tomber sous l'objectif à moyen terme de 4 % fixé par la RBI dans un avenir proche, avec une moyenne de 4,6 % et 4,5 % pour l'année fiscale en cours et l'année suivante. Mais la RBI devrait réduire les taux d'intérêt une fois cette année, très probablement en octobre-décembre.

