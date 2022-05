La croissance du PIB de l'Inde en janvier-mars est considérée comme la plus faible depuis un an en raison de la faiblesse de la consommation.

La troisième plus grande économie d'Asie a probablement connu une croissance de 4,0 % au cours du trimestre janvier-mars par rapport à l'année précédente, selon un sondage Reuters de la semaine dernière. Il s'agirait du rythme le plus lent depuis un an, après une croissance de 5,4 % au trimestre précédent.

Les prévisions pour les données, attendues mardi à 12h00 GMT, variaient de 2,8 % à 5,5 % dans l'enquête menée du 23 au 26 mai auprès de 46 économistes.

Les perspectives à court terme de l'économie ont été assombries par un pic de l'inflation de détail, qui a atteint un sommet de huit ans de 7,8 % en avril. La flambée des prix de l'énergie et des matières premières suite à la crise ukrainienne exerce également un frein sur l'activité économique.

La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté le taux repo de référence de 40 points de base lors d'une réunion non programmée au début du mois.

Le dernier sondage de Reuters montre que plus d'un quart des économistes, 14 sur 53, s'attendent à ce que la RBI augmente son taux de 35 points de base à 4,75 % en juin, tandis que 20 s'attendent à un mouvement plus important allant de 40 à 75 points de base, dont 10 qui prévoient une hausse de 50 points de base.

Plus tôt ce mois-ci, Reuters a rapporté que la banque centrale de l'Inde est susceptible de relever sa projection d'inflation en juin et envisagera d'autres hausses de taux d'intérêt.

Les économistes ont revu à la baisse les prévisions de croissance de l'Inde pour 2022 car la hausse des prix de l'énergie https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/inflation-crimps-indian-firms-as-rural-millions-cut-spending/articleshow/91682400.cms et des denrées alimentaires a frappé les dépenses de consommation https://www.reuters.com/world/india/indias-private-school-aspiration-increasingly-out-reach-inflation-bites-2022-05-03 - qui représentent 55 % de l'économie - tandis que la plupart des entreprises répercutent de plus en plus la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs.

"La hausse des prix du pétrole brut, des denrées alimentaires et des engrais va peser sur les finances et les dépenses des ménages dans les mois à venir", a indiqué l'agence de notation Moody's dans une obligation. Elle a réduit les prévisions de croissance de l'Inde à 8,8 % contre 9,1 % pour l'année civile 2022.

La dépréciation de près de 4 % de la roupie par rapport au dollar cette année a également rendu les articles importés plus coûteux, incitant le gouvernement fédéral à restreindre les exportations de blé et de sucre et à réduire les taxes sur les carburants, rejoignant ainsi la RBI dans la lutte contre l'inflation.

Les indicateurs à haute fréquence ont montré que les pénuries d'approvisionnement et la hausse des prix des intrants pesaient sur la production dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et de l'industrie manufacturière, même si la croissance du crédit a repris et que les États dépensent davantage.

Selon une enquête indienne de Refinitiv https://www.ipsos.com/en-in/consumer-sentiment-continues-downward-slide-may-after-aprils-dip-refinitiv-ipsos-india-pcsi Ipsos, le sentiment des consommateurs indiens a glissé début mai, pour le deuxième mois consécutif, car la hausse des prix du carburant et l'inflation plus générale ont affecté les finances des ménages.

Le chômage a augmenté à 7,83 % en avril, contre 7,57 % en mars, selon le Centre for Monitoring Indian Economy, un groupe de réflexion privé basé à Mumbai.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré la semaine dernière que le principal objectif de la banque centrale était de rapprocher l'inflation de sa cible, mais qu'elle ne pouvait pas ignorer les préoccupations concernant la croissance.