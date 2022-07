La croissance du PIB de la Chine au deuxième trimestre devrait chuter à 1 % en raison de la crise du COVID, mais la croissance pour 2022 devrait atteindre 4 % - sondage Reuters

Le produit intérieur brut (PIB) a probablement augmenté de 1,0% au cours du trimestre avril-juin par rapport à l'année précédente, selon la prévision médiane de près de 50 économistes interrogés par Reuters.

La croissance attendue serait la plus faible depuis une chute brutale de 6,9 % au premier trimestre 2020, lorsqu'une épidémie de COVID-19 dans la ville centrale de Wuhan, détectée pour la première fois fin 2019, s'est transformée en véritable épidémie.

Sur une base trimestrielle, le PIB devrait baisser de 1,5 % au deuxième trimestre, contre une croissance de 1,3 % en janvier-mars, selon le sondage.

"Le PIB du deuxième trimestre a pris un autre coup à cause de COVID après 2020, bien que le ralentissement puisse ne pas être aussi fort qu'avant", a déclaré Nie Wen, économiste basé à Shanghai chez Hwabao Trust.

"À l'avenir, le rythme de la reprise ne sera pas aussi fort qu'en 2020 en raison de l'impact persistant des restrictions du COVID, et les exportations et le secteur immobilier pourraient être affectés par des facteurs externes et internes."

Les exportateurs chinois sont confrontés aux vents contraires d'un ralentissement économique mondial potentiellement brutal, alors que les principales banques centrales resserrent leur politique pour lutter contre l'inflation galopante.

La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 4,8 % au troisième trimestre et 5,1 % au quatrième trimestre, portant l'expansion sur l'ensemble de l'année à 4,0 %, contre 5,0 % dans un sondage Reuters réalisé en avril.

Le gouvernement doit publier les données du PIB du deuxième trimestre, ainsi que les données d'activité de juin, le 15 juillet à 0200 GMT.

La croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre 5,3 % en 2023.

L'économie a commencé à se remettre timidement des chocs d'approvisionnement causés par les lockdowns étendus, bien que des vents contraires à la croissance persistent, notamment en raison d'un marché immobilier encore faible, d'une consommation molle et de la crainte d'éventuelles vagues d'infections récurrentes.

Des lockdowns complets ou partiels ont été imposés dans les principales villes chinoises de mars à mai, y compris dans le centre financier et commercial de Shanghai, secouant les chaînes d'approvisionnement et l'activité économique.

La Chine a intensifié le soutien politique à l'économie, bien que les analystes affirment que l'objectif officiel de croissance d'environ 5,5 % pour cette année sera difficile à atteindre sans renoncer à sa stratégie stricte du zéro COVID.

PLUS DE SOUTIEN ATTENDU

Le gouvernement a mis en place une série de politiques ces dernières semaines, en réduisant les impôts pour les entreprises et en injectant plus d'argent dans les grands projets d'infrastructure.

La banque centrale s'est engagée à renforcer son soutien à l'économie ralentie, mais certains analystes pensent que la marge de manœuvre pour assouplir la politique pourrait être limitée par les inquiétudes liées aux sorties de capitaux, alors que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt.

"Nous nous attendons à d'autres mesures d'assouplissement des politiques, avec un nouveau rebond de la croissance du crédit, un assouplissement modeste du financement des LGFV (véhicules de financement des collectivités locales) et un assouplissement accru de la politique immobilière", ont déclaré les analystes d'UBS dans une obligation.

"Toutefois, les politiques annoncées jusqu'à présent ont été modestes, et les restrictions COVID persistantes (bien qu'allégées) limiteront probablement l'efficacité du soutien de la politique macroéconomique."

Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale réduise le Loan Prime Rate à un an, le taux de prêt de référence, de 10 points de base au troisième trimestre, selon le sondage.

La PBOC est susceptible de maintenir le ratio de réserves obligatoires des banques (RRR) - le montant des liquidités que les banques doivent détenir en tant que réserves - stable dans le reste de l'année 2022, selon le sondage.

L'inflation des prix à la consommation devrait s'accélérer à 2,3 % en 2022, contre 2,2 % dans les prévisions d'avril, mais toujours en dessous de l'objectif officiel d'environ 3 %, avant de se stabiliser à 2,3 % en 2023, selon le sondage.

