La croissance du PIB de la Corée du Sud au 1er trimestre est révisée légèrement à la baisse à 0,6%.

Le produit intérieur brut du pays a augmenté de 3,0 % au cours de la période janvier-mars par rapport à l'année précédente, ce qui est également légèrement inférieur au gain de 3,1 % annoncé dans les estimations avancées, selon les données de la Banque de Corée.

Cette révision à la baisse fait suite à un ajustement à la hausse par la banque centrale de la croissance économique pour le dernier trimestre de 2021, à 1,3 % en glissement trimestriel contre 1,2 % annoncé précédemment.

Pour l'ensemble de l'année 2021, la quatrième plus grande économie d'Asie a connu une croissance révisée de 4,1 %, la plus rapide en 11 ans et en hausse par rapport aux 4,0 % annoncés précédemment, a déclaré la banque centrale.