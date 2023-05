L'économie canadienne a progressé de 3,1 % en rythme annuel au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes, l'évolution favorable du commerce international et la croissance des dépenses des ménages ayant été modérées par un ralentissement de l'accumulation des stocks, selon les données de Statistique Canada publiées mercredi.

Le PIB réel de mars est resté stable par rapport à février, qui avait dépassé les attentes, tandis que le PIB d'avril a probablement augmenté de 0,2 %, a indiqué Statistique Canada dans une estimation rapide.

DOUG PORTER, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

"Les chiffres sont généralement plus élevés que prévu. Je suis particulièrement impressionné par les chiffres mensuels, par la légère révision à la hausse du mois de mars, et par l'estimation précoce d'un gain de 0,2 % pour le mois d'avril, malgré la grève du secteur public. Cela suggère que l'économie avait un peu plus d'élan à l'approche du deuxième trimestre que ce que l'on attendait généralement. Et puis, bien sûr, il y a aussi le fait qu'en regardant en arrière, le premier trimestre a été un peu plus ferme que ce que beaucoup avaient anticipé. Dans l'ensemble, l'économie n'était manifestement pas en récession au cours des quatre premiers mois de l'année. En fait, elle tient relativement bien la tête hors de l'eau".

"Je pense qu'il est trop tôt pour parler d'atterrissage en douceur. Il est impressionnant que l'économie ait pu résister à la forte augmentation des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée. Mais je pense qu'il est trop tôt pour affirmer que nous sommes parvenus à un atterrissage en douceur. En ce qui concerne la Banque du Canada, il est clair que les marchés penchent en faveur de l'idée que la banque pourrait être amenée à puiser à nouveau dans le puits. Personnellement, je pense que la semaine prochaine est trop tôt. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'elle signale que la porte est ouverte la semaine prochaine pour d'éventuelles nouvelles augmentations des taux d'intérêt. Je ne pense pas qu'ils veuillent s'enfermer. Mais je pense qu'ils tireront la sonnette d'alarme assez fort en indiquant qu'ils pourraient à nouveau relever les taux, et qu'ils enverront ce message dès la semaine prochaine.