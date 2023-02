La croissance du PIB du Pérou est inférieure aux prévisions en décembre, alors que les troubles couvent.

Le produit intérieur brut (PIB) de la nation andine a augmenté de 0,86% en glissement annuel au cours du mois, alors que les économistes s'attendaient à une expansion de 1,25%, selon la prévision médiane d'un sondage Reuters.

Des protestations ont secoué le deuxième pays producteur de cuivre au monde, depuis la destitution et l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo le 7 décembre. Les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont bloqué les routes et fait des dizaines de morts.

L'unité d'études économiques de la banque centrale a déclaré la semaine dernière que les troubles avaient probablement eu un impact sur l'économie du pays et sur l'inflation, car ils ont touché les infrastructures et les réseaux de transport du pays.

Avec le dernier chiffre, la croissance économique du Pérou pour 2022 s'établit à 2,68 %, soit une forte baisse par rapport au bond de 13,61 % que le pays - historiquement l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Amérique latine - a enregistré en 2021.

Le chiffre de 2021, le plus élevé jamais enregistré par le Pérou, était dû à une reprise rapide après le ralentissement dû à la pandémie de coronavirus.