La croissance du PIB du Vietnam au troisième trimestre augmente de 13,67 % par rapport à l'année précédente, grâce au rebond de l'industrie manufacturière.

Le produit intérieur brut du Vietnam au troisième trimestre a augmenté de 13,67% par rapport à l'année précédente, le rythme le plus rapide depuis des décennies, grâce à la robustesse de l'industrie manufacturière et des exportations et à un faible effet de base, selon des données gouvernementales publiées jeudi.

Le secteur de l'industrie et de la construction au cours de la période juillet-septembre a augmenté de 12,91 % par rapport à l'année précédente, a indiqué le Bureau général des statistiques (GSO) dans un rapport. Dans le même temps, le secteur des services a progressé de 18,86 %, tandis que le secteur agricole a augmenté de 3,24 %.

Le PIB du Vietnam s'était contracté de plus de 6 % au troisième trimestre de l'année dernière en raison de la pandémie, mais le centre manufacturier régional a depuis connu un rebond.

Les exportations au cours des neuf premiers mois de cette année ont augmenté de 17,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 282,52 milliards de dollars, tandis que la production industrielle a augmenté de 9,6 %, selon le GSO.

"Les activités commerciales du troisième trimestre ont connu une forte croissance, notamment par rapport à la même période de l'année dernière, lorsque plusieurs régions du pays étaient sous confinement strict en raison de la pandémie", a déclaré le GSO.

Mais le Vietnam est également confronté à une pression inflationniste à la hausse, ce qui a incité sa banque centrale à augmenter ses taux directeurs la semaine dernière.

Fitch Solutions a déclaré cette semaine qu'elle s'attendait à ce que la banque centrale augmente encore ses taux au cours des deux prochains trimestres.

"Comme la plupart des autres banques centrales d'Asie, la (Banque d'État du Vietnam) a subi d'importantes pressions pour resserrer sa politique en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis", a déclaré Fitch Solutions.

"L'environnement actuel de faible inflation au Vietnam a peu de chances de durer encore longtemps."

Les prix à la consommation ont augmenté de 4,01 % en septembre par rapport à la fin de l'année dernière, selon le GSO.

Le pays d'Asie du Sud-Est a fixé des objectifs officiels de croissance du PIB à 6,0 %-6,5 % et d'inflation à 4 % cette année.

Capital Economics a déclaré dans une note que de nouveaux vents contraires émergent, notamment le risque d'une forte dépréciation de la monnaie, qui pourrait accroître les pressions sur les prix à l'importation. Mais elle a maintenu ses prévisions de croissance du PIB pour le Vietnam à 9,0 % cette année et 7,5 % l'année prochaine. (Reportage de Khanh Vu ; édition de Ed Davies et Kanupriya Kapoor)