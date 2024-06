La croissance économique du Vietnam s'est accélérée au deuxième trimestre grâce à la vigueur des exportations, selon les données du gouvernement samedi, mais la hausse de l'inflation reste un défi pour le pays d'Asie du Sud-Est.

Le produit intérieur brut est estimé à 6,93% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, plus rapide que la croissance de 5,87% au premier trimestre, a déclaré le Bureau général des statistiques (GSO) du gouvernement.

L'économie a progressé de 6,42 % au cours du premier semestre de cette année, a ajouté le GSO.

Le Viêt Nam, un important exportateur de smartphones, de produits électroniques et de vêtements, cherche à stimuler l'activité économique après avoir manqué l'objectif de croissance de l'année dernière en raison de la faiblesse de la demande mondiale et des pénuries d'électricité.

"La situation socio-économique du Viêt Nam poursuit une tendance positive, chaque trimestre étant meilleur que le précédent", a déclaré le GSO dans un communiqué.

"L'économie et la société du pays continuent de faire face à de nombreuses difficultés et défis, dans un contexte de risques et d'incertitudes externes... atteindre l'objectif de croissance de 6,0-6,5 % en 2024 est un grand défi, nécessitant les efforts conjoints de toutes les forces", a ajouté le GSO.

Les exportations du Vietnam au cours du premier semestre de cette année ont augmenté de 14,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 190 milliards de dollars, tandis que la production industrielle a augmenté de 10,9 % par rapport à l'année précédente, selon le GSO.

En début de semaine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la croissance du PIB au deuxième trimestre dépasserait le rythme du premier trimestre et que la politique continuerait à donner la priorité à la croissance afin d'atteindre l'objectif de croissance de cette année, à savoir 6,0 %-6,5 %.

Chinh a déclaré que le Vietnam s'en tiendrait à sa politique monétaire flexible, dans le but de réduire davantage les taux d'intérêt débiteurs des banques, de réduire les frais et de stimuler l'investissement public.

PRESSION INFLATIONNISTE

Le Fonds monétaire international s'attend à ce que la croissance économique du Viêt Nam soit proche de 6 % cette année, grâce à une forte demande extérieure, à la résistance des investissements étrangers et à des politiques accommodantes, mais il a averti que les risques de détérioration étaient élevés.

Le FMI a déclaré que si les pressions sur le taux de change devaient persister plus longtemps, elles pourraient entraîner une répercussion plus importante sur l'inflation intérieure du Viêt Nam, compte tenu des conditions monétaires faciles.

Les pressions inflationnistes s'intensifient, les prix à la consommation au Viêt Nam ayant augmenté de 4,32 % en juin par rapport à l'année précédente, s'approchant du plafond d'inflation fixé par le gouvernement à 4,5 % pour l'année.

Les prix moyens à la consommation au cours du premier semestre de cette année ont augmenté de 4,08 % par rapport à l'année précédente, a déclaré le GSO.

L'agence a déclaré qu'elle surveillerait de près les mouvements de prix et ajusterait les prix de l'électricité, des services médicaux et de l'éducation en fonction de la situation réelle afin de minimiser l'impact sur l'inflation.

La décision du gouvernement d'augmenter les salaires de base des employés de l'État de 30 % et les pensions des retraités de 15 % à partir du 1er juillet devrait accentuer les pressions inflationnistes. (Reportage de Phuong Nguyen et Khanh Vu ; Rédaction de William Mallard et Himani Sarkar)