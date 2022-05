La croissance du PIB indien au 1er trimestre a probablement ralenti pour le troisième trimestre consécutif - sondage Reuters

La croissance de la troisième plus grande économie d'Asie a été estimée à 4,0 % pour le trimestre janvier-mars par rapport à la même période de l'année précédente, selon un sondage Reuters réalisé du 23 au 26 mai auprès de 46 économistes, soit une baisse par rapport aux 5,4 % du quatrième trimestre 2021. Si elle se réalise, ce serait la plus lente en un an, et un troisième trimestre consécutif de croissance plus faible.

Rahul Bajoria, économiste en chef pour l'Inde chez Barclays, a souligné la flambée des infections COVID-19 causées par la variante Omicron du coronavirus et les restrictions d'activité qui en ont résulté, imposées par les gouvernements de divers États.

"Bien que les restrictions de mouvement aient été de courte durée, d'autres vents contraires provenant des pénuries d'approvisionnement mondiales et de la hausse des coûts des intrants ont également entravé le rythme de l'expansion", a-t-il déclaré.

Les prévisions pour les données, attendues à 1200 GMT le 31 mai, varient largement, de 2,8% à 5,5%.

Les économistes ont également noté qu'une partie de la faiblesse de la prochaine publication serait due à une base plus élevée il y a un an. Le gouvernement ne publie pas officiellement les données du PIB par trimestre.

Janvier-mars était le dernier trimestre de l'année fiscale 2021/22. L'économie a connu une croissance de 20,3 %, 8,5 % et 5,4 % au cours des trois premiers trimestres de l'exercice, respectivement, ce qui pourrait être révisé.

Une enquête distincte de Reuters le mois dernier a estimé la croissance moyenne pour 2021/22 à 8,7 %, ce qui est inférieur à la deuxième estimation provisoire officielle de 8,9 % publiée le 28 février.

La Reserve Bank of India, qui s'est longtemps concentrée sur la croissance au détriment de son mandat sur l'inflation, n'a que récemment changé de cap et a augmenté son taux de prise en pension, qui n'avait jamais été aussi bas, lors d'une réunion imprévue en mai, et d'autres hausses suivront pour tenter de contrôler les pressions sur les prix.

La plupart des économistes ont averti qu'une inflation persistante et des taux d'intérêt élevés pourraient nuire aux dépenses de consommation, ce qui finirait par freiner l'économie indienne, principalement axée sur la consommation.

"La RBI continuera à souligner que la reprise globale a été décente mais qu'il existe des risques liés aux prix élevés des matières premières et à une croissance mondiale plus faible à l'avenir", a déclaré Dhiraj Nim, économiste chez ANZ.

"L'impact des taux d'intérêt plus élevés en raison de l'inflation élevée devrait être net négatif pour la croissance."