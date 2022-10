La croissance du chiffre d'affaires de Snap est à la traîne, l'inflation incitant les annonceurs à se retirer.

Le propriétaire de l'application de messagerie photo Snapchat est la première des grandes entreprises technologiques à publier ses résultats trimestriels, et les résultats donnent un signal précoce pour d'autres plateformes qui dépendent des revenus publicitaires, comme Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, Google d'Alphabet et Pinterest, qui publient leurs résultats la semaine prochaine.

Dans une lettre aux investisseurs, Snap a déclaré que l'inflation a poussé certains annonceurs à réduire leurs budgets marketing.

"Nous nous attendons à ce que l'environnement opérationnel continue d'être difficile dans les mois à venir", a déclaré la société.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 1,13 milliard de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre a manqué de peu les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,14 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Snap a annoncé en août qu'elle allait licencier 20 % de tous ses employés et interrompre des projets tels que les jeux et un drone à caméra volante, afin de réduire les coûts et de s'armer contre une économie qui se détériore.

La société basée à Santa Monica, en Californie, a déclaré qu'elle se recentrerait sur la croissance de sa base d'utilisateurs, la diversification de ses sources de revenus et l'investissement dans les technologies de réalité augmentée, qui superposent des images informatisées sur le monde réel.

Les utilisateurs actifs quotidiens sur Snapchat ont augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 363 millions au cours du trimestre.

Snap a déclaré que les revenus publicitaires ont historiquement suivi la croissance et l'engagement de sa base d'utilisateurs, et "nous restons optimistes quant à notre opportunité à long terme."

La société a déclaré que ses prévisions internes estiment que les revenus du quatrième trimestre seront stables par rapport à l'année précédente et que la capacité à prévoir les trimestres futurs reste difficile.

Elle a ajouté qu'elle s'attend à ce que les utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat atteignent 375 millions au quatrième trimestre.

Jeudi, Snap a également annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars.