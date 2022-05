La croissance du premier trimestre du Canada déçoit à 3,1 %, le PIB d'avril est vu en hausse de 0,2 %.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance annualisée de 5,4 % au premier trimestre et un gain de 0,5 % en mars. En avril, la Banque du Canada prévoyait une croissance de 3,0 % au premier trimestre, puis de 6,0 % au deuxième trimestre.

La croissance trimestrielle a ralenti par rapport aux deux trimestres précédents en raison d'une baisse des volumes d'exportations internationales, de 2,4 %, selon Statscan. La baisse de la production de pétrole et de gaz au cours du trimestre a pesé, car le PIB suit le volume et non les prix, qui ont bondi au cours du trimestre suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La demande intérieure a augmenté de 1,2 %, contre 0,9 % au quatrième trimestre 2022. Les dépenses des ménages ont augmenté, les dépenses en biens atteignant leur plus haut niveau en cinq ans, à l'exclusion d'une oscillation liée à la pandémie du troisième trimestre 2020.

Le logement a continué de pousser l'activité économique à la hausse, les rénovations, les coûts de revente et les nouvelles constructions ayant tous augmenté. Les Canadiens ont toutefois ajouté moins de dettes hypothécaires par rapport au quatrième trimestre de 2021, car les taux d'intérêt ont commencé à augmenter.

La rémunération des employés a augmenté de 3,8 %, soit le plus important gain trimestriel depuis 1981, si l'on exclut le swing de la pandémie, et une hausse par rapport à 2,0 % au quatrième trimestre de 2021.

"Les salaires moyens ont augmenté parallèlement à l'accroissement de l'activité économique et aux efforts des employeurs pour attirer des travailleurs qualifiés en proposant des salaires plus élevés", a déclaré Statscan, ajoutant que la croissance était "dans toute l'économie."

Le dollar canadien se négociait 0,2 % plus bas à 1,2682 pour le billet vert, ou 78,85 cents américains.