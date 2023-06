La croissance du secteur irlandais des services a légèrement ralenti en mai, mais les nouvelles exportations ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis l'été dernier et les attentes des entreprises se sont améliorées, selon une enquête publiée mardi.

L'indice AIB S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) est passé de 58,4 en avril à 57,0, tout en restant au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, comme c'est le cas depuis plus de deux ans.

Le sous-indice de l'emploi de l'enquête a baissé, tout comme ceux des prix facturés et des prix des intrants.

Toutefois, l'indice des nouvelles exportations s'est légèrement amélioré pour atteindre son niveau le plus élevé depuis juillet de l'année dernière et les prévisions d'activité ont augmenté pour atteindre leur deuxième niveau le plus élevé en 15 mois.

"Le volume des nouvelles affaires dans les entreprises de services irlandaises, y compris les nouvelles affaires à l'exportation, a de nouveau fortement augmenté, reflétant des conditions de demande solides, à la fois dans le pays et à l'étranger", a déclaré Oliver Mangan, économiste en chef de l'AIB.

Ces données, a-t-il ajouté, "indiquent que le taux de croissance reste robuste".