La croissance du secteur manufacturier indien a légèrement ralenti en avril mais est restée solide grâce à une forte demande, ce qui a incité les entreprises à augmenter leurs achats de matières premières à un rythme presque record, selon une enquête menée auprès des entreprises jeudi.

La troisième économie d'Asie est celle qui connaît la croissance la plus rapide parmi ses pairs et une forte consommation est nécessaire pour maintenir le rythme. Le produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter de 6,5 % au cours de cette année fiscale.

L'indice HSBC final des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière indienne, compilé par S&P Global, a baissé à 58,8 en avril par rapport à un sommet de 16 ans de 59,1 en mars, en dessous d'une estimation préliminaire qui prévoyait aucun changement par rapport au mois précédent.

Malgré ce fléchissement, l'indice reste supérieur à sa moyenne à long terme et se situe en territoire expansionniste pour le 34e mois. La barre des 50 sépare la croissance de la contraction.

"Le PMI manufacturier d'avril a enregistré la deuxième amélioration la plus rapide des conditions d'exploitation en trois ans et demi, soutenue par une forte demande", a déclaré Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde chez HSBC.

Les sous-indices de la production et des nouvelles commandes ont baissé par rapport à mars, mais ils ont atteint leur deuxième meilleur niveau depuis plus de trois ans, ce qui indique une demande solide. La demande internationale a été la plus faible depuis janvier, tout en restant bien orientée.

L'optimisme des entreprises s'est amélioré, car elles s'attendent à ce que la demande reste soutenue et à ce que les volumes de production augmentent au cours des 12 prochains mois. Ce sentiment positif a conduit les usines à embaucher davantage de travailleurs pour le deuxième mois consécutif.

Si la tendance à l'embauche se poursuit, elle soulagera le gouvernement, qui n'a généré qu'une faible croissance de l'emploi. Selon les économistes qui ont participé à un sondage Reuters réalisé le mois dernier, la lutte contre le chômage est le plus grand défi du gouvernement indien après les élections en cours.

En se préparant à augmenter leur production, les entreprises ont constitué des stocks de matières premières au troisième rythme le plus rapide depuis le début de l'enquête, il y a plus de 19 ans.

Cependant, la forte demande a fait augmenter les sous-indices des prix des intrants et des extrants, bien que l'augmentation ait été faible et peu susceptible de pousser l'inflation au-delà de la fourchette cible de la banque centrale de 2 à 6 %.

"Sur le front des prix, l'augmentation des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre a entraîné une hausse modeste des coûts des intrants, mais l'inflation reste inférieure à la moyenne historique", a ajouté M. Bhandari.

"Toutefois, les entreprises ont répercuté ces augmentations sur les consommateurs par le biais de frais de production plus élevés, car la demande est restée résistante, ce qui a permis d'améliorer les marges."

Les médianes des sondages Reuters d'avril ont montré que l'inflation s'élèverait en moyenne à 4,6 % pour l'année fiscale en cours et que la RBI réduirait son taux directeur au prochain trimestre.