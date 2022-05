La croissance du secteur privé en France ralentit légèrement en mai

(Actualisation: commentaires de Joe Hayes, économiste de S&P Global)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance de l'activité du secteur privé français a légèrement ralenti en mai après avoir enregistré en avril son rythme le plus élevé depuis janvier 2018, selon les données provisoires publiées mardi par S&P Global.

L'indice PMI composite de la France a reculé à 57,1 en mai, son plus bas niveau depuis deux mois, contre 57,6 en avril.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur des services s'est replié à 58,4 en mai, son plus faible niveau depuis deux mois, contre 58,9 en avril. L'indice PMI du secteur manufacturier a fléchi à 54,5, son niveau le plus bas depuis sept mois, contre 55,7 en avril.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice des services à 58,6 et sur un indice du secteur manufacturier à 55 en mai.

Forte résilience de l'économie

"L'économie française fait preuve d'une résilience remarquable face à des vents contraires de plus en plus puissants", commente Joe Hayes, économiste chez S&P Global.

"L'activité de l'ensemble du secteur privé français a en effet fortement progressé en mai, à un rythme par ailleurs très proche du sommet de plusieurs années atteint en avril, de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur des services, ayant signalé un nouveau rebond des nouvelles affaires, favorisé par la levée progressive des restrictions sanitaires au cours des derniers mois", ajoutet-il.

L'économiste souligne toutefois que la bonne tenue du secteur des services continue de masquer la faiblesse des performances de l'industrie manufacturière.

Selon lui, "le seul point réellement positif" concerne les données sur l'emploi, les effectifs ayant affiché leur plus forte croissance depuis plus de 20 ans. L'économiste se demande toutefois si cette tendance "pourra se maintenir dans un contexte d'accentuation des tensions inflationnistes et d'affaiblissement de la demande sous-jacente".

