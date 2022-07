La croissance du secteur privé non pétrolier des EAU ralentit en raison de l'inflation -PMI

DUBAI (Reuters) - L'activité commerciale du secteur privé non pétrolier des Emirats arabes unis a reculé à son rythme le plus lent en cinq mois en juin, bien que la croissance soit restée positive pour le 19e mois consécutif, selon une enquête publiée mardi.

L'indice corrigé des variations saisonnières des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global UAE est tombé à 54,8 en juin contre 55,6 en mai, son plus bas niveau depuis avril, l'inflation ayant pesé sur l'économie non pétrolière.

Une lecture supérieure à 50,0 sur l'indice indique une croissance.

Les pressions inflationnistes sont généralisées dans l'économie non pétrolière des EAU, selon les données de l'indice PMI, les fortes hausses des prix du carburant entraînant une augmentation des coûts pour les entreprises de la nation riche en pétrole.

Les achats ont ralenti et les stocks ont été réduits alors que les coûts des intrants augmentaient à leur rythme le plus rapide depuis 11 ans, selon les données.

"Les entreprises des EAU ont été soumises à une pression accrue en raison de la hausse des coûts des intrants en juin, la flambée des prix du carburant ayant entraîné le taux d'inflation des coûts le plus rapide depuis exactement 11 ans", a déclaré David Owen, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Le rapport entre les indices des prix des intrants et des prix des extrants était le plus élevé jamais enregistré, ce qui indique que des hausses de prix pour les clients sont probables dans les mois à venir."

Cependant, les perspectives d'activité future restent positives malgré les inquiétudes que l'inflation frappe les dépenses.

La production, qui mesure l'activité commerciale, est tombée à 60,7 en juin contre 62,5 en mai, mettant fin à deux mois consécutifs d'accélération de la croissance pour atteindre son niveau le plus faible depuis février.

Le sous-indice de l'emploi a légèrement augmenté, passant de 50,7 le mois précédent à 51,2, son niveau le plus élevé depuis août, les entreprises ayant augmenté leur capacité. Certains employeurs ont dû proposer des salaires plus élevés pour embaucher et conserver leur personnel, les salaires moyens ayant atteint leur plus haut niveau en quatre ans.

Le sous-indice des nouvelles commandes a poursuivi son expansion pour le 16e mois consécutif, bien qu'il ait été inférieur à celui des deux mois précédents, tandis que les prix à la production ont baissé pour un deuxième mois consécutif, ce qui constitue la plus forte baisse depuis novembre de l'année dernière.