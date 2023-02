La croissance économique de l'Inde devrait encore ralentir à 4,6 % en oct-déc.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) au dernier trimestre a glissé à un taux annuel de 4,6 %, selon la prévision médiane de 42 économistes dans l'enquête du 10 au 24 février.

L'économie avait progressé de 13,5 % en avril-juin - en grande partie grâce à des distorsions statistiques liées à la pandémie - avant de ralentir à 6,3 % en juillet-septembre.

L'enquête mensuelle a également montré que la croissance de la troisième plus grande économie d'Asie devrait encore ralentir à 4,4 % au cours du trimestre actuel et qu'elle devrait atteindre 6 % en moyenne en 2023/24, ce qui est inférieur à l'estimation officielle de 6,5 % publiée par le gouvernement le 31 janvier.

Les prévisions pour les données d'octobre-décembre, attendues le 28 février, varient largement, de 4,0 % à 5,8 %. Cependant, tous les répondants à l'enquête prévoient que la croissance sera inférieure à celle du trimestre précédent et les trois quarts des répondants prévoient une croissance inférieure à 5,0 %.

"Il y a des effets de base qui se normalisent et tirent les chiffres annuels vers le bas. Le soutien de l'agriculture pourrait être plus faible et l'industrie manufacturière pourrait également être un frein", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principale à la HDFC Bank.

Elle a ajouté que du côté de la demande, les exportations et la demande des consommateurs ont probablement contribué au ralentissement, tandis que les investissements sont restés stables.

"L'inflation reste très élevée et les taux d'intérêt augmentent. La demande refoulée a également commencé à se modérer", a déclaré M. Gupta.

La Reserve Bank of India a augmenté les taux d'intérêt de 250 points de base cumulés depuis mai dernier pour lutter contre l'inflation, et devrait le faire à nouveau en avril. Ces mesures passées devraient avoir un effet retardé sur la consommation et la croissance économique.

La demande extérieure devrait également se modérer, les principales banques centrales du monde continuant à relever leurs taux.

"Nous nous attendons à ce que la croissance de l'économie nationale se maintienne, mais un effet de contagion plus important que prévu de la faiblesse des conditions mondiales... pourrait avoir des implications plus prononcées sur la croissance nationale à court terme", a noté Upasana Chachra, économiste en chef pour l'Inde chez Morgan Stanley.