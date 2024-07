Après plus d'un an d'expansion modérée, la croissance économique de la Corée du Sud s'est probablement ralentie au cours du dernier trimestre, la hausse des coûts d'emprunt ayant freiné la demande intérieure en dépit de la vigueur des exportations, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

Sur une base trimestrielle, l'économie tirée par les exportations devrait avoir progressé de 0,1 % en données corrigées des variations saisonnières au deuxième trimestre, selon la prévision médiane de 21 économistes, ce qui représente un net ralentissement par rapport à la croissance trimestrielle de 1,3 % enregistrée entre janvier et mars.

Sept économistes prévoient une contraction pure et simple et deux s'attendent à une stagnation de l'économie. Si la prévision médiane se réalise, il s'agira de la croissance la plus faible depuis la fin de l'année 2022.

Sur une base annuelle, le produit intérieur brut (PIB) a probablement augmenté de 2,5 %, selon la prévision médiane de 25 économistes interrogés du 15 au 22 juillet, en baisse par rapport aux 3,3 % du premier trimestre.

Les données seront publiées le 25 juillet.

"Nous nous attendons à ce que [...] que les données du PIB montrent une stagnation de la croissance après une forte expansion au premier trimestre 2024. Alors que les données à haute fréquence ont continué à indiquer des exportations et une fabrication robustes, celles-ci ont probablement été contrebalancées par des faiblesses dans la demande intérieure", a noté Krystal Tan, économiste chez ANZ.

La croissance de la quatrième économie d'Asie a été largement tirée par les exportations depuis sa réouverture après la pandémie de COVID-19, tandis que la demande intérieure est restée faible, les consommateurs étant confrontés à des coûts d'emprunt élevés.

Les ménages sud-coréens sont parmi les plus endettés au monde.

"La demande intérieure a besoin d'être soutenue par une politique monétaire moins restrictive ; l'inflation convergeant vers son objectif de 2 %, un assouplissement de la Banque de Corée est probable d'ici le quatrième trimestre 2024", a ajouté M. Tan.

La Banque de Corée a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 3,50 %, son plus haut niveau depuis 15 ans, pour la douzième réunion consécutive en juillet. Toutefois, la banque centrale a déclaré qu'il était temps de se préparer à un changement de politique.

Le dernier sondage Reuters indique que la première baisse de taux est susceptible d'intervenir au cours du prochain trimestre.

La croissance en Corée du Sud devrait être de 2,5 % en moyenne cette année, car la reprise économique hésitante en Chine, son principal partenaire commercial, constitue un risque en plus des préoccupations nationales.

Selon un autre sondage Reuters, la croissance devrait ralentir à 2,2 % l'année prochaine.