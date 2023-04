La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2023 pour les pays exportateurs de pétrole du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dans sa dernière mise à jour publiée jeudi, à 3,2 %, contre 3,7 % prévus en octobre.

Ce taux serait inférieur à la moitié de l'augmentation de 7,3 % estimée pour les six pays membres l'année dernière.

Le rapport a été compilé avant les réductions surprises de la production de pétrole annoncées dimanche par l'OPEP+, qui ont fait grimper les prix du pétrole et les prévisions de prix, et la Banque mondiale a déclaré que ses projections n'intègrent pas l'impact de cette décision.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, devrait connaître une croissance de 2,9 % en 2023, soit le plus fort ralentissement parmi les économies du CCG, contre 8,7 % en 2022 et 3,7 % prévus en octobre.

Le Brent, prix de référence mondial du pétrole, a atteint 139 dollars en mars dernier, proche de son plus haut niveau historique. Jeudi, il se situait autour de 84 dollars.

La croissance du CCG restera supérieure à celle de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui devrait croître de 3 % en 2023, contre 5,8 % en 2022, a indiqué la Banque mondiale dans ses perspectives.

"La croissance économique ralentira en 2023 en raison de la fin de l'effet d'aubaine de la hausse des prix du pétrole", a déclaré Roberta Gatti, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région MENA, lors d'une interview accordée à Reuters mercredi.

Dimanche, l'Arabie saoudite a annoncé des réductions surprises de la production de pétrole à partir de mai, ainsi que d'autres membres de l'alliance OPEP+, ce qui a fait monter en flèche les prix mondiaux du pétrole.

"L'économie saoudienne est encore assez réactive aux prix du pétrole et au marché pétrolier ; en temps utile, il y a une intention très délibérée de diversification qui est très multidimensionnelle", a déclaré M. Gatti.

Tous les États du Golfe se sont engagés dans des plans de transformation économique visant à diversifier les sources de revenus en dehors des hydrocarbures, avec plus ou moins de succès. Les Émirats arabes unis comptent parmi les économies les plus diversifiées de la région, Dubaï étant considéré comme une plaque tournante régionale pour le tourisme et le commerce.

La Banque mondiale prévoit que l'économie des Émirats arabes unis, la deuxième du CCG, connaîtra une croissance de 3,3 % en 2023, contre 4,1 % prévus en octobre.

L'économie à la croissance la plus rapide au sein du CCG en 2023 devrait être celle d'Oman, selon la Banque mondiale, avec une croissance de 4,3 %.

La semaine dernière, l'agence de notation S&P a révisé les perspectives d'Oman, les faisant passer de stables à positives. Elle a indiqué que le gouvernement était en train d'assainir son bilan et avait réduit la dette brute à 40 % du PIB en 2022, contre environ 60 % en 2021.

Le CCG devrait afficher un excédent budgétaire de 3,2 % du PIB en 2023, contre 4,3 % en 2022.