La croissance économique du Kenya devrait ralentir à 5% l'année prochaine, selon la Banque mondiale

La plus grande économie d'Afrique de l'Est pourrait également connaître une baisse de la demande pour ses exportations d'horticulture et les visites de touristes en provenance des économies avancées en raison d'un ralentissement mondial des activités économiques, a déclaré la banque dans son rapport Kenya Economic Update.

"Sur le front intérieur, les risques peuvent émaner de dérapages budgétaires", a déclaré la banque en anticipant une hausse des dépenses du gouvernement du président William Ruto.

Ruto est entré en fonction en septembre sur la promesse d'alléger le coût élevé de la vie pour les citoyens, ce qui pourrait exercer une pression sur le budget, selon la banque.

Des dépenses plus élevées pourraient réduire le montant du crédit disponible pour les entreprises et augmenter la dette du gouvernement, selon le rapport, avec des coûts d'emprunt plus élevés susceptibles d'exacerber la situation.

Les responsables politiques ont augmenté le taux de prêt de référence à trois reprises depuis le mois de mai de cette année afin d'arrêter les pressions inflationnistes.

La croissance devrait atteindre 5,3 % en 2024, selon la Banque mondiale, grâce à l'augmentation des investissements privés.

L'économie du Kenya a connu l'un de ses taux de croissance les plus rapides en 2021, avec une croissance de 7,5 %, alors qu'elle se remettait de sa première contraction en près de trois décennies l'année précédente en raison de la pandémie.