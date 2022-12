La croissance économique du Kenya ralentit à 4,7 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022

La croissance du deuxième trimestre a été presque divisée par deux par rapport à la même période de l'année dernière, lorsque l'économie kényane a rebondi suite aux restrictions COVID-19 dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est.

L'hébergement et les services de restauration, ainsi que le commerce de gros et de détail ont contribué à la croissance, tandis que l'agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi que les mines et les carrières se sont légèrement contractées.

Le ministère des finances prévoit une croissance économique estimée à 5,3 % en 2022, et à 6 % en 2023.