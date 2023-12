L'économie kényane a connu une croissance de 5,9% en glissement annuel au troisième trimestre de cette année, contre une croissance de 4,3% au même trimestre de 2022, ont montré les données officielles vendredi.

"Cette croissance a été principalement soutenue par un rebond des activités agricoles qui s'étaient contractées en 2022", a déclaré le Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS) dans un rapport.

Grâce à des conditions météorologiques favorables au cours du trimestre, l'agriculture, la sylviculture et la pêche ont progressé de 6,7 %, contre une contraction de 1,3 % au troisième trimestre 2022, a indiqué le KNBS.

L'économie de ce pays d'Afrique de l'Est a connu l'une des croissances les plus rapides du continent ces dernières années, mais un lourd endettement et un affaiblissement de la monnaie sont apparus comme des problèmes potentiels.