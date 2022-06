La croissance économique néerlandaise s'arrête en raison de la flambée des prix de l'énergie - banque centrale

La croissance de la cinquième plus grande économie de la zone euro ralentira à 2,8 % cette année et à 1,5 % en 2023, selon la DNB, en baisse par rapport aux 5 % de 2021, et plus lente que la précédente projection de la banque centrale de 3,6 % pour 2022.

La croissance globale prévue pour 2022 dépeint également une image rose car elle est purement un résultat statistique de la forte reprise post-COVID à la fin de l'année dernière, a déclaré la DNB.

"La croissance s'est déjà arrêtée et restera autour de zéro jusqu'aux trois derniers mois de l'année", a déclaré aux journalistes Olaf Sleijpen, directeur de DNB.

La croissance devrait reprendre à la fin de 2022, mais seulement si les prix de l'énergie ont dépassé leur pic d'ici là.

Dans ce scénario, l'inflation culminerait à 8,7 % cette année et tomberait à 3,9 % et 2,4 % en 2023 et 2024 respectivement.

Toutefois, DNB a également présenté un scénario plus sombre dans lequel la Russie poursuit sa guerre en Ukraine jusqu'à au moins la fin de 2023 et décide d'interrompre toutes les livraisons d'énergie à l'Europe d'ici le mois prochain.

Dans ce cas, l'économie néerlandaise ne progresserait que de 0,4 % cette année et se contracterait de 1,5 % en 2023, tandis que l'inflation atteindrait près de 11 % cette année et 5,5 % en 2023.