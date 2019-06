La croissance en France devrait atteindre 1,3% en 2019

Paris (awp/afp) - La croissance devrait ralentir cette année en France, à 1,3%, se maintenant toutefois légèrement au-dessus de la moyenne de la zone euro grâce aux mesures de soutien fiscales et budgétaires du gouvernement et malgré des difficultés à l'international, selon l'Insee.

Ce niveau de croissance, le même que celui prévu par la Banque de France, le FMI, l'OCDE ou encore la Commission européenne, serait atteint grâce à un pouvoir d'achat en hausse de 2,3%, la progression la plus forte depuis 2007, selon la note de conjoncture publiée par l'Institut national des statistiques.

Par unité de consommation, c'est à dire en tenant compte de la composition des foyers, la hausse prévue est de 1,8%.

On a "d'un côté, des risques de vents contraires sur le commerce mondial, de l'autre des facteurs de soutien qui ont plutôt le vent en poupe", a résumé Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Insee, lors d'une présentation de cette note.

La croissance devrait être "surtout portée par la demande intérieure", même si en début d'année, les gains de pouvoir d'achat dus aux mesures prises en réponse au mouvement des "gilets jaunes", comme l'élargissement et la revalorisation de la prime d'activité, ou la baisse de la CSG sur les retraites modestes ont tardé à se transmettre à la consommation, l'effet devant s'étaler "sur plusieurs trimestres".

"On a été un peu surpris sur la consommation au premier trimestre", a reconnu M. Pouget, alors que les dépenses des ménages n'ont progressé que de 0,4% sur la période. Le taux d'épargne a lui augmenté à 15% et l'Insee estime qu'il devrait rester à ce niveau.

Dans le détail, l'Institut national des statistiques voit la croissance se maintenir à un rythme de croisière stable de 0,3% par trimestre jusqu'à la fin de l'année.

Un niveau qui permettrait 241.000 créations nettes d'emplois sur l'année et une décrue du chômage d'environ 0,1 point par trimestre avec un taux devant tomber à 8,3% au dernier, contre 8,8% à la fin 2018.

L'inflation se stabiliserait entre 1% et 1,5% pour atteindre 1,4% à la fin de l'année en glissement annuel. Après 1,8% en moyenne sur l'ensemble de 2018, la hausse des prix s'éloignerait ainsi à nouveau du niveau proche de 2% préconisé par la Banque centrale européenne.

risque international

Dans un contexte de tensions commerciales accrues et de perspective d'un Brexit dont les modalités restent inconnues, l'expansion du commerce mondial ralentirait à 2,6%, contre 4,8% en 2018.

Entre la Chine et les Etats-Unis, la "reprise récente des mesures protectionnistes pèserait plus particulièrement sur les achats et les ventes des deux pays à partir du deuxième trimestre", et "l'activité américaine ralentirait en cours d'année", selon la note de l'Institut.

Dans ce contexte, la progression des exportations françaises devrait se tasser, et la contribution des échanges extérieurs à la croissance, positive de 0,7 point de PIB l'an dernier, devenir légèrement négative, de 0,1 point, prévoit encore l'Insee.

En matière de commerce international, les incertitudes "portent sur l'évolution des droits de douane", et "sur la manière dont les entreprises, au niveau mondial, adaptent leurs comportements en conséquence", relève M. Pouget.

Les entreprises britanniques ont ainsi massivement importé au premier trimestre en constituant des stocks élevés, en préparation d'un Brexit initialement prévu fin mars. Cela a permis aux exportations françaises outre-Manche de bondir de 23% durant la même période.

Les difficultés de l'économie allemande, plus dépendante des exportations que la France et qui ne devrait croître que de 0,2% par trimestre jusqu'à la fin de l'année après un rebond de 0,4% au premier, pourraient "à l'horizon de quelques trimestres, avoir un effet sur la France", selon M. Pouget.

Enfin, l'investissement des entreprises se tasserait légèrement par rapport à 2018, tandis que celui des ménages, c'est à dire l'achat de logements, devrait légèrement reculer. En revanche, comme c'est souvent le cas dans les années qui précèdent les élections municipales, l'investissement des administrations publiques retrouve des couleurs en 2019.

afp/rp