La croissance en zone euro revue en hausse au T3

PARIS, 7 décembre (Reuters) - La croissance économique dans la zone euro au troisième trimestre a été légèrement plus soutenue qu'annoncé précédemment, montrent les statistiques révisées publiées mercredi par Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 0,3% par rapport au deuxième trimestre et de 2,3% sur un an.

Eurostat avait estimé mi-novembre la croissance à 0,2% d'un trimestre sur l'autre et à 2,1% en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une confirmation de ces chiffres.

L'Irlande affiche le taux de croissance le plus important, +2,3% par rapport à avril-juin, et l'Estonie la contraction la plus marquée (-1,8%). L'économie allemande, la première d'Europe, a augmenté de 0,4% et celle de la France de 0,2%.

L'emploi en zone euro a progressé de 0,3% sur la période juillet-septembre par rapport aux trois mois précédents et de 1,8% en rythme annuel.

Tableau (Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)