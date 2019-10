La croissance européenne a raté son décollage, freinée par le Brexit

Washington (awp/afp) - La croissance économique faiblit nettement en Europe, constate Gian Maria Milesi-Ferretti, directeur adjoint du département de recherches du FMI qui incrimine non pas un handicap commun mais la combinaison "de nombreux facteurs spécifiques à chaque pays" dans un entretien mardi avec l'AFP.

"L'Europe avait une croissance très solide en 2017 (2,4%) et nous observions une expansion très soutenue début 2018. Nous avions donc grand espoir que la croissance européenne décolle", souligne-t-il à l'occasion de la publication des dernières prévisions de croissance mondiale du Fonds monétaire international. "Cela ne s'est pas malheureusement pas matérialisé".

La croissance l'année dernière s'est révélée bien moins forte qu'initialement prévu pour finir sur une hausse de seulement 1,9%. Et l'activité a continué de s'enrayer depuis. L'institution de Washington prévoit désormais une croissance de 1,2% cette année (-0,1 point par rapport aux prévisions de juillet) et de 1,4% en 2020 (-0,2 point).

"Il y a beaucoup d'incertitude, incluant le Brexit", reconnaît M. Milesi-Ferretti.

Dans ses projections, le Fonds continue de se fonder sur l'hypothèse optimiste d'une sortie "ordonnée" du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), c'est-à-dire avec un accord et une "transition en douceur".

Le négociateur de l'UE Michel Barnier lui-même a jugé mardi possible de parvenir à un accord cette semaine. "Des discussions détaillées sont en cours et un accord est encore très possible", a confirmé de son côté son interlocuteur britannique, le ministre pour le Brexit Steve Barclay.

Mais, jusqu'à présent, les déclarations de bonnes intentions ne se sont pas concrétisées par la signature d'un accord.

En l'absence d'un tel texte, "cela réduirait le niveau du PIB du Royaume-Uni d'environ 3% sur le long terme et entre 3 à 5% --selon le degré de perturbations liées à la sortie (de l'UE), sur une période de deux ans", a prévenu mardi Gita Gopinath, l'économiste en chef du FMI.

Selon M. Milesi-Ferretti, il est difficile de calculer avec précision les dégâts immédiats dus aux pénuries à la frontière ou à d'autres perturbations. Et quand bien même la sortie aura été bien préparée, "c'est toujours le type de risque qu'on ne veut pas vraiment prendre", dit-il.

Outre le Brexit, les pays de l'Union européenne sont confrontés à l'affaiblissement de la demande mondiale qui pénalise les économies dépendantes des exportations.

"La zone euro est un exportateur important" dans le secteur manufacturier, ajoute Gian Maria Milesi-Ferretti, "à commencer par l'Allemagne mais aussi l'Italie, la France et l'Espagne". Tous sont affectés par le retournement de la conjoncture dans l'industrie manufacturière.

"Moment propice"

A cela s'est ajoutée pour l'Allemagne la difficile mise en oeuvre de nouvelles normes anti-pollution dans le secteur automobile.

La croissance en Allemagne devrait tomber à 0,5% cette année contre 1,5% en 2018. "C'est décevant et vraiment faible comparé aux niveaux (de croissance) que nous avions l'habitude d'observer les années précédentes" dans le pays, résume l'économiste.

"La mise en oeuvre de nouvelles normes anti-pollution n'explique pas tout", opine-t-il également, relevant par exemple qu'une partie de la production des constructeurs automobiles allemands est implantée en dehors de l'Allemagne, en Europe de l'Est.

Et alors que l'Allemagne a pris du retard dans le secteur de la voiture électrique, il s'interroge sur l'avenir de l'automobile allemande "si les nouvelles générations" se tournent massivement vers les voitures propres plutôt que les véhicules traditionnels déjà affectés par le scandale entourant les émissions polluantes des voitures diesel.

Dans une note plus optimiste, il relève que l'Allemagne "ne produit pas seulement des voitures et est bien positionnée pour des investissements massifs dans les économies émergentes".

En outre, elle bénéficie "d'une situation budgétaire bien meilleure que celles des autres" pays de la zone euro.

Reprenant une recommandation récente de Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, M. Milesi-Ferretti exhorte Berlin à stimuler sa croissance à la faveur de taux d'intérêts négatifs. En utilisant les liquidités disponibles pour financer des projets d'infrastructures par exemple, le gouvernement doperait la croissance.

"Nous pensons que le moment est propice pour la réalisation de ces investissements", conclut-il.

afp/rp