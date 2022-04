La croissance industrielle de la Corée du Sud ralentit en mars, la production et les commandes à l'exportation diminuant - PMI

L'indice Markit des directeurs d'achat (PMI) est tombé à 51,2 en mars, contre 53,8 en février, tout en restant au-dessus du seuil de 50 qui indique une expansion de l'activité. Il s'agit du 18e mois consécutif d'expansion, bien qu'il soit le plus bas depuis quatre mois.

"Les fabricants sud-coréens ont signalé que de fortes hausses de prix et des perturbations soutenues de la chaîne d'approvisionnement avaient entravé la production et la demande à la fin du premier trimestre de l'année", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global.

"De plus, les entreprises manufacturières ont noté l'impact que les sanctions économiques contre la Russie et la guerre avec l'Ukraine ont eu sur la demande internationale, les nouvelles ventes à l'exportation ayant chuté au rythme le plus rapide depuis le milieu de 2020."

Les nouvelles commandes à l'exportation sont retournées à la contraction en trois mois et ont affiché la plus forte réduction depuis juillet 2020, car les répondants auraient été mis sous pression par la hausse des prix des matières premières et l'invasion russe de l'Ukraine. Dans l'ensemble, les nouvelles commandes ont à peine progressé, le sous-indice se situant à 50,4.

La production s'est également contractée au cours du même mois, la première contraction en trois mois.

L'enquête de vendredi a indiqué une nouvelle hausse des prix des intrants, notamment du pétrole, des métaux et des semi-conducteurs, prolongeant la séquence actuelle d'inflation à 21 mois.

Néanmoins, les entreprises sont restées optimistes pour l'année à venir, dans l'espoir que les pressions sur les prix et les déséquilibres de l'offre s'atténuent et stimulent la demande intérieure et extérieure.