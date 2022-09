La croissance manufacturière de l'Inde est restée forte en août, l'inflation diminue

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier compilé par S&P Global a légèrement baissé à 56,2 en août, contre 56,4 en juillet, mais est resté au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour le 14e mois consécutif.

Il s'agit de la deuxième meilleure lecture de l'indice depuis novembre dernier et elle est supérieure aux attentes du sondage Reuters qui prévoyait 55,0.

"Cette solide performance a été complétée par un quatrième ralentissement mensuel consécutif du taux d'inflation du coût des intrants, qui a atteint son niveau le plus bas en un an, dans un contexte de pressions moins fortes exercées par les prix des produits de base", a observé Pollyanna De Lima, directrice associée à l'économie chez S&P Global Market Intelligence.

La baisse des prix de certaines matières premières comme l'aluminium et l'acier a contribué à modérer les pressions inflationnistes. Cependant, bien qu'elle se soit refroidie pour un quatrième mois, l'inflation du coût des intrants est restée largement conforme à sa moyenne à long terme.

L'inflation élevée a été une préoccupation pour les entreprises et a pesé sur le portefeuille des consommateurs, frappant la demande.

Pour tenter de lutter contre l'inflation, la Reserve Bank of India (RBI) a commencé à relever les taux d'intérêt en mai à partir d'un plancher pandémique et devrait procéder à d'autres augmentations au cours de cette année fiscale, selon un sondage Reuters. [ECILT/IN]

La troisième plus grande économie d'Asie a connu une croissance de 13,5 % en glissement annuel au cours du trimestre avril-juin - le rythme le plus rapide en un an, mais inférieur à la prévision de 15,2 % retenue dans un sondage Reuters.

Toutefois, les économistes ont déclaré que la croissance devrait perdre de son élan au cours des prochains trimestres, les taux d'intérêt plus élevés refroidissant l'activité économique.

Les entreprises ont à nouveau augmenté leurs prix de vente, répercutant une partie de l'augmentation des coûts de transport, de la main-d'œuvre et des matériaux sur les clients. Toutefois, la hausse a été marginale.

Le sous-indice des nouvelles commandes a atteint son plus haut niveau depuis 9 mois grâce à une augmentation de la demande sous-jacente, tandis que le rythme d'expansion de la production a été le plus fort depuis novembre.

La demande internationale, qui est en territoire expansif depuis mars, a augmenté de manière significative le mois dernier par rapport à juillet.

Les attentes des entreprises se sont nettement améliorées en août grâce à de solides prévisions de ventes, ce qui a fait grimper l'indice à son plus haut niveau depuis août 2016.

"Les inquiétudes liées à l'inflation, qui avaient freiné le sentiment vers le milieu de l'année, semblent s'être complètement dissipées en août, comme en témoigne le bond de la confiance des entreprises, qui a atteint son plus haut niveau en six ans", a ajouté Mme De Lima.

Les embauches dans le secteur manufacturier sont restées discrètes.