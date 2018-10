La croissance ralentit dans les services

L'indice PMI d'activité des services s'est établi à 54,8 le mois dernier, un niveau supérieur à celui de sa première estimation publiée le 21 septembre (54,3) mais en retrait de 0,6 point par rapport à août.

Il évolue à son plus bas niveau depuis mai même s'il se maintient nettement au-dessus du seuil de 50 qui distingue croissance et contraction de l'activité, et ce depuis maintenant 27 mois.

L'indice composite, qui associe des éléments de l'indice des services et de celui du secteur manufacturier - dont la croissance de l'activité a elle aussi ralenti en septembre - s'est quant à lui inscrit à 54,0, au-dessus de sa marque de 53,6 de l'estimation "flash" mais 0,9 point sous son niveau du mois d'août.

Bien que toujours en croissance, l'activité du secteur des services évolue très irrégulièrement depuis le début du printemps, alternant mois après mois accélération et ralentissement dans la mesure qu'en fait IHS Markit.

Septembre a été marqué par une décélération des nouvelles commandes.

Mais les chefs d'entreprise du secteur signalent des hausses de leurs effectifs, le taux de création de postes étant à un plus haut depuis avril, afin de faire face à des contraintes de capacité pour traiter la demande importante du premier semestre.

Ces contraintes de capacité se reflètent dans une nouvelle hausse soutenue des affaires en attente en septembre.

Les perspectives d'activité à un an restent très favorables, le degré de confiance des chefs d'entreprise affichant un plus haut de sept mois.

(Yann Le Guernigou)