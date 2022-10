La croissance thaïlandaise pourrait atteindre 3,5% cette année, nécessite des hausses de taux progressives - Ministre des Finances

Dans une interview accordée à Reuters, Arkhom Termpittayapaisith a déclaré que la faiblesse du baht favorisait les exportations, qui devraient croître de 8 % cette année, et le tourisme.

"Les principaux moteurs de la croissance sont le tourisme et les exportations ... la consommation (privée) augmente également, mais pas trop rapidement", a-t-il déclaré en marge d'une réunion des responsables financiers de la région Asie-Pacifique.

L'économie devrait croître de 3,7 % l'année prochaine, a déclaré M. Arkhom, ajoutant qu'il s'attendait à des arrivées de touristes de 8 à 10 millions cette année, qui devraient doubler pour atteindre 20 millions en 2023, soit environ la moitié du chiffre d'avant la pandémie.

Les récentes inondations en Thaïlande n'ont pas eu un grand impact sur l'économie, a-t-il dit.

M. Arkhom a déclaré que la fourchette d'inflation globale de la Banque de Thaïlande (BOT), comprise entre 1 % et 3 %, était toujours appropriée, bien que les prix à la consommation dépassent toujours l'objectif.

Arkhom a déclaré que le baht évoluait toujours en ligne avec les pairs régionaux, ajoutant que la banque centrale ne ferait que gérer les mouvements excessifs de la monnaie.

Le baht se situe à son plus bas niveau depuis 16 ans par rapport au dollar et s'est déprécié d'environ 12 % par rapport au billet vert depuis le début de l'année.

La deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est devrait retrouver ses niveaux d'avant la pandémie à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, prévoit la banque centrale, à la traîne de ses voisins car le tourisme n'a commencé à se rétablir que récemment.

La croissance économique de 1,5 % de l'année dernière était parmi les plus lentes de la région, mais la période avril-juin a connu une expansion de 2,5 % par rapport à l'année précédente et de 0,7 % par rapport au trimestre précédent.

M. Arkhom a déclaré que la croissance économique du troisième trimestre devrait être plus rapide car davantage de touristes étrangers reviennent.

Le mois dernier, la BOT a augmenté son taux d'intérêt directeur pour une deuxième réunion consécutive, d'un quart de point à 1,00%. Mercredi, Arkhom a réitéré que les hausses de taux devraient être graduelles et non agressives car "nous devons être sûrs que l'économie va se redresser et que (les taux) n'ajouteront pas beaucoup de coûts aux entreprises".

La prochaine révision de la politique de la BOT aura lieu le 30 novembre, date à laquelle les économistes s'attendent à une nouvelle hausse.