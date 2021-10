La "cryptoïsation" des marchés émergents menace la stabilité financière - FMI

L'avènement des monnaies numériques dans les marchés émergents pourrait déclencher la "cryptoïsation" des économies locales, ce qui pourrait saper les contrôles des changes et des capitaux et bouleverser la stabilité financière, a déclaré vendredi le Fonds monétaire international.

L'année dernière, le prix et la popularité du bitcoin et de ses semblables ont grimpé en flèche, et les économies de marché émergentes et en développement telles que le Vietnam, l'Inde et le Pakistan ont connu une croissance rapide de certaines mesures d'adoption, selon le site https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index. Chainalysis, un chercheur américain spécialisé dans les chaînes de blocs, a constaté que les crypto-monnaies offraient des avantages considérables.

Les cryptomonnaies proposent, en théorie, un moyen plus économique et plus rapide d'envoyer de l'argent au-delà des frontières. Les partisans disent que les jetons numériques tels que les stablecoins pourraient également aider à protéger les économies contre une forte inflation ou les fluctuations des monnaies locales.