Si la thématique de la cybersécurité n'est pas nouvelle, la croissance des attaques augmente de manière quasi exponentielle et la pandémie de coronavirus lui a paradoxalement donné un " nouveau souffle ", note John Plassard.



Selon l'expert, la cybersécurité devrait continuer à faire les gros titres ces prochaines semaines avant les élections présidentielles américaines et à représenter une part non négligeable des budgets des entreprises et des pouvoirs publics.



Selon Cybersecurity Ventures, la cybercriminalité pourrait en effet coûter au monde plus de 6 000 milliards de dollars (en valeur globale) par an d'ici 2021, contre 3 000 milliards en 2015.





À moins de 30 jours des élections présidentielles américaines, la volatilité est de plus en plus importante sur les marchés. Difficile aujourd'hui de se positionner sur un secteur ou une valeur tant les faux départs sont nombreux, constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Cependant, l'expert relève qu'il y a un secteur qui ne connaît pas la crise et qui pourrait revenir sur le devant de la scène en cas « d'intrusion étrangère » dans le scrutin du 3 novembre : la cybersécurité.