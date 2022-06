La décision du Canada de renforcer son dispositif antitrust risque de passer à côté du fond du problème.

Aujourd'hui, le gouvernement dit que ça suffit. Il veut donner du mordant à sa réglementation antitrust, à l'instar des pouvoirs étendus exercés par les autorités des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Australie.

Les changements proposés à la Loi sur la concurrence arrivent après plus d'une décennie. Ils consisteraient notamment à donner à l'agence antitrust, le Bureau de la concurrence du Canada, le pouvoir de demander des mesures correctives dans le cas d'une fusion à l'étranger si celle-ci a un impact sur la concurrence au Canada.

Mais les groupes de pression, dont l'influente Association du Barreau canadien (ABC), ont contesté les nouvelles propositions.

"La question de savoir si et pourquoi il y a des monopoles sur les marchés est complexe sur le plan factuel, juridique et économique", a déclaré Omar Wakil, président du conseil d'administration et président de l'ABC, dans une interview.

"Je ne pense donc pas que l'on puisse simplement affirmer qu'il existe des monopoles et que cela est dû à un problème avec les lois sur la concurrence", a déclaré Wakil, associé du cabinet d'avocats Torys LLP.

Près d'une douzaine de défenseurs des consommateurs, d'universitaires et d'experts en politique contactés par Reuters ont déclaré que les efforts du gouvernement pour briser les monopoles au Canada étaient nécessaires, mais ils affirment que les changements de règles proposés ne parviendront pas à réparer les dommages causés aux consommateurs par des années de grandes fusions, car il est peu probable que les nouvelles règles conduisent au démantèlement des grandes sociétés.

L'ABC a envoyé une lettre au ministre canadien de l'innovation, des sciences et de l'industrie, Franois-Philippe Champagne, le 18 mai. La lettre, qui a été vue par Reuters, demandait de reporter les modifications jusqu'à ce que toutes les parties prenantes soient consultées.

Le gouvernement, pour sa part, affirme que les règles antitrust doivent être mises à jour pour corriger les lacunes de la Loi sur la concurrence afin qu'elle soit conforme aux "meilleures pratiques" internationales. Ce n'est qu'un début, a déclaré une porte-parole.

"Le gouvernement entreprendra un examen approfondi (de la Loi) ... pour répondre à la réalité du marché du 21e siècle", a déclaré Laurie Bouchard, porte-parole du cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. "Les parties prenantes seront invitées à partager leurs points de vue sur un large éventail de sujets dans le cadre de cet examen."

PLUS DE MUSCLE

Au Canada, six grandes banques, dont la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, contrôlent 80 % de l'actif total de ce secteur, selon les calculs de Reuters. En revanche, les cinq grandes banques des États-Unis contrôlent environ 40 % des actifs.

Les frais mensuels moyens sur un compte chèque sont de 11 $ au Canada, contre 7 $ aux États-Unis, selon une analyse de Reuters. Ces moyennes excluent les comptes étudiants.

Dans le domaine des télécommunications canadiennes, les trois premières entreprises - Rogers Communications Inc, BCE Inc et Telus Corp - représentent près de 90 % des revenus. Les deux principaux épiciers, Loblaw Co Ltd et Sobeys Inc, détiennent une part de marché de 50 %, mesurée en nombre de magasins. Sobeys est la propriété d'Empire Company Ltd.

Les défenseurs des consommateurs ont fait valoir que la croissance des grandes entreprises au Canada étouffe les nouveaux venus.

Les données de l'agence gouvernementale Statistique Canada montrent que les entreprises étrangères combinées possédaient 15 % des actifs totaux de toute l'industrie au Canada en 2019, contre 20 % il y a dix ans.

Alors que le Canada s'engage dans la numérisation de son économie, de nouvelles lois antitrust sont nécessaires pour éviter l'ancien modèle économique qui a créé des monopoles, selon Denise Hearn, chargée de cours à l'organisation à but non lucratif American Economic Liberties Project.

"L'économie canadienne s'est fortement concentrée au cours de la dernière décennie", a déclaré Mme Hearn, qui en attribue la responsabilité à la faiblesse des lois sur la concurrence du pays et à la sous-application de la loi par le Bureau de la concurrence.

Les propositions visant à renforcer la réglementation antitrust, présentées dans le budget fédéral du gouvernement en avril, pourraient être adoptées dès cet été. Les propositions comprennent des pénalités financières et la transformation en infraction criminelle de la violation de certaines dispositions de la loi antitrust.

Les changements donneraient au Bureau de la concurrence le pouvoir de poursuivre les entreprises qui abusent de leur position dominante sur le marché, se livrent à la fixation des prix ou signent des accords de non-démarchage qui pourraient entraver la capacité des travailleurs à négocier de meilleures conditions d'emploi.

INFLATION

Dans le passé, les batailles réglementaires menées par le bureau n'ont connu qu'un succès limité. Sur les plus de 1 500 fusions que le bureau a examinées depuis 2009, seules huit ont été contestées. Sur ces huit cas, six ont été perdus ou réglés, selon une analyse de Reuters des données officielles. Les deux autres affaires sont en cours.

Le Bureau de la concurrence est sous les feux de la rampe après avoir bloqué, le mois dernier, une transaction très médiatisée impliquant le rachat prévu de Shaw Communications par Rogers pour un montant de 20 milliards de dollars canadiens (15,8 milliards de dollars), affirmant qu'elle découragerait la concurrence.

Les Canadiens ont payé les factures de téléphonie mobile les plus élevées au monde en 2021, selon un rapport de Rewheel, une société finlandaise de recherche sur les télécommunications. Un forfait mobile 4G et 5G pour 100 gigaoctets était 13 fois plus coûteux qu'en France, selon ce rapport.

Les changements proposés interviennent alors que le Canada, comme le reste du monde, lutte contre l'inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis trois décennies. Le commissaire à la concurrence, Matthew Boswell, estime pour sa part qu'une concurrence accrue doit faire partie de la solution pour lutter contre l'inflation. "Les marchés ouverts et concurrentiels sont essentiels pour maîtriser les prix", a-t-il déclaré dans un discours prononcé au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale à la fin du mois de mai.

Les changements à la Loi sur la concurrence donneraient également au bureau le pouvoir d'enquêter sur les fusions transfrontalières qui pourraient avoir un impact sur la concurrence au Canada, et d'émettre une ordonnance contre une partie étrangère qui n'a pas d'opération canadienne, ou des entreprises qui vendent au Canada.

Certains avocats, cependant, affirment que ces changements pourraient manquer de fondement juridique pour survivre.

"Je pense que le Bureau et peut-être le ministère canadien de la Justice pensent qu'il est défendable que les tribunaux canadiens aient la compétence pour émettre et appliquer ces ordonnances", a déclaré Neil Campbell, associé chez McMillan, un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges en matière de concurrence et d'antitrust.

"Je ne pense pas que l'exécution soit susceptible de réussir lorsqu'une société étrangère n'a pas d'actifs/affiliations/opérations au Canada", a-t-il ajouté.

(1 $ = 1,2656 dollar canadien)