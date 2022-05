La décision environnementale finale de la FAA américaine SpaceX devrait être prise dès mardi.

Fin avril, la FAA a repoussé la date butoir au 31 mai pour une décision, déclarant qu'elle "travaillait à la publication de l'évaluation environnementale programmatique finale" après plusieurs retards. L'agence a déclaré en avril que SpaceX avait apporté de multiples modifications à sa demande qui nécessitaient une analyse supplémentaire de la FAA.

La FAA a fait remarquer que l'achèvement de l'évaluation environnementale ne garantit pas la délivrance d'une licence d'exploitation de véhicule, qui est subordonnée au respect des exigences de la FAA en matière de sécurité, de risque et de responsabilité financière.

La FAA a publié un projet d'examen environnemental de 151 pages en septembre qui examinait les impacts environnementaux potentiels du profil de mission initial de SpaceX et passait en revue la récupération des débris, la fermeture des routes locales à Boca Chica et d'autres questions.Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a déclaré en février qu'il était "très confiant" que son nouveau vaisseau SpaceX Starship, conçu pour des voyages vers la lune et Mars, atteindrait l'orbite terrestre pour la première fois cette année.

Même dans le "pire des cas", c'est-à-dire si une déclaration d'impact environnemental complète était nécessaire ou si les querelles juridiques sur la question menaçaient de s'éterniser, Musk a déclaré que SpaceX avait un plan de repli.

La société transférerait l'ensemble de son programme Starship au Kennedy Space Center de Cap Canaveral, en Floride, où SpaceX a déjà reçu l'approbation environnementale dont elle a besoin, a déclaré Musk.

Un tel déplacement entraînerait un retard de six à huit mois, a-t-il ajouté. Quoi qu'il en soit, SpaceX vise toujours le lancement en 2023 de ce qu'elle appelle la première mission lunaire privée au monde, à bord d'un Starship qui fera une boucle autour de la Lune et reviendra sur Terre.