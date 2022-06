La décision sur l'avortement met en péril le mariage gay et d'autres libertés, selon les juges libéraux.

La décision 5-4 de vendredi, rédigée par le juge conservateur Samuel Alito, a annulé la décision Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Les trois libéraux de la Cour, dans une longue dissidence commune, ont condamné la décision comme étant "catastrophique" et juridiquement imparfaite - une décision qui permettrait aux États de forcer une femme à mener une grossesse à terme, et dans certains États, "à porter l'enfant de son violeur".

Ils ont également exposé la menace que représente la décision pour d'autres droits que la Cour a reconnus dans des décisions rendues au fil des décennies en vertu d'un principe juridique appelé "procédure régulière substantielle" découlant du 14e amendement de la Constitution américaine, qui empêche les États de porter atteinte aux libertés sans "procédure régulière".

Ces précédents ont permis de sauvegarder toute une série de libertés personnelles, notamment la contraception dans une décision de 1965, le mariage interracial en 1967, l'intimité entre personnes de même sexe en 2003 et le mariage homosexuel en 2015.

Nous "ne pouvons pas comprendre comment quiconque peut être confiant que l'opinion d'aujourd'hui sera la dernière de ce genre", ont écrit les juges libéraux.

Ils ont conseillé au public d'être sceptique quant à l'affirmation de la majorité de la cour selon laquelle la décision ne devrait pas être lue pour mettre en doute d'autres précédents "qui ne concernent pas l'avortement".

"Pensez à quelqu'un qui vous dit que la tour Jenga ne s'effondrera tout simplement pas", ont écrit les juges dissidents, faisant référence à un jeu impliquant des blocs de bois empilés de façon précaire.

En effet, Thomas a demandé à la Cour de rejeter définitivement ces précédents relatifs à l'application substantielle de la loi.

Dans les affaires futures, a déclaré Thomas, "nous devrions reconsidérer tous les précédents de cette Cour en matière de procédure régulière substantielle", en mentionnant spécifiquement les décisions protégeant les droits à la contraception, à l'intimité entre personnes de même sexe et au mariage homosexuel.

Le président Joe Biden a dit aux Américains de se préparer à de nouvelles menaces pour les droits établis de la part des conservateurs de cette Cour.

"J'ai mis en garde contre la façon dont cette décision risque de menacer le droit plus large à la vie privée pour tout le monde", a déclaré M. Biden. "... Le droit de prendre les meilleures décisions pour sa santé. Le droit d'utiliser le contrôle des naissances, un couple marié dans l'intimité de sa chambre à coucher."

Bien que les droits substantiels à une procédure régulière ne soient pas explicitement mentionnés dans la Constitution, ils sont liés à la vie privée, l'autonomie, la dignité et l'égalité. L'arrêt Roe a reconnu que le droit à la vie privée en vertu de la Constitution protège la capacité d'une femme à interrompre sa grossesse.

Les détracteurs conservateurs du principe de l'application régulière de la loi ont déclaré qu'il laissait indûment des juges non élus faire des choix politiques qu'il valait mieux laisser aux législateurs élus.

La décision de vendredi a été rendue dans une affaire impliquant une loi du Mississippi qui interdit les avortements après 15 semaines de grossesse.

Dans un dépôt légal soutenant la défense de l'interdiction par le Mississippi, le groupe anti-avortement Texas Right to Life avait exhorté les juges à rédiger une opinion qui laisse les décisions sur le mariage homosexuel et l'intimité "suspendues à un fil". Elles sont, selon le groupe, "aussi anarchiques que Roe".

Alito a cherché à distinguer l'avortement des autres droits parce que, contrairement aux autres, il détruit ce que l'arrêt Roe appelait une "vie potentielle". Mais la menace que l'arrêt fait peser sur les autres droits provient du raisonnement juridique utilisé par la majorité de la Cour pour mettre fin au droit à l'avortement, ont déclaré les juges libéraux, dans une opinion partagée par de nombreux juristes.

Alito a écrit que le droit à l'avortement n'est pas valide en vertu du 14e amendement parce que de tels droits doivent être "profondément enracinés" dans l'histoire et la tradition des États-Unis et essentiels au "schéma de liberté ordonnée" de la nation. La plupart des États du XIXe siècle ont criminalisé l'avortement, a-t-il déclaré.

De même, selon les juges libéraux, le droit américain n'a protégé que bien plus tard d'autres libertés, notamment celle de se marier, d'utiliser la contraception ou d'être protégé de la stérilisation.

"Donc, si la majorité a raison dans son analyse juridique, toutes ces décisions étaient erronées. ... Et si cela est vrai, il est impossible de comprendre (sur le plan de la logique et des principes) comment la majorité peut dire que son opinion d'aujourd'hui ne menace pas - ne 'mine' même pas - un certain nombre d'autres droits constitutionnels", ont écrit les dissidents.