Zurich (awp) - SIX Exchange Regulation fait savoir lundi que l'instance de recours de SIX Group a rejeté le recours de Talenthouse et a confirmé la décision de décoter toutes les actions nominatives de l'exploitant de plateformes de commercialisation de contenus graphiques, d'une valeur nominale de 0,10 franc chacune, "en raison de sérieux doutes sur sa solvabilité".

"La décision de l'instance de recours n'est pas encore définitive, car le délai de recours est actuellement en cours", selon le communiqué. La décision prise jeudi dernier avait déjà été annoncée par l'entreprise elle-même.

L'instance de régulation ajoute que l'instance de recours a fixé au 8 juillet la décotation de Talenthouse, qui n'a toujours pas publié son rapport annuel. Le négoce des actions nominatives reste suspendu.

ck/al