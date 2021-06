La défense européenne compatible avec l'Otan, souligne Macron

PARIS/BERLIN, 18 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a estimé vendredi que le concept d'autonomie stratégique européenne qu'il défend et qui est désormais entré selon lui "dans le vocabulaire commun" de l'UE, était tout à fait compatible avec l'Otan, vendredi à l'occasion d'un dîner de travail avec Angela Merkel à Berlin.

"Je pense que nous avons réussi à installer l'idée qu'une défense européenne et une autonomie stratégique de l'UE n'est pas un projet alternatif à l'Organisation transatlantique mais bien une composante solide de celle-ci, celle par laquelle les Européens reconnaissent qu'ils ont aussi à prendre leur part d'investissement et à assurer leur part de sécurité commune, en particulier pour ce qui est de leur voisinage", a expliqué le président français lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande.

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont tous deux salué l'esprit de coopération affiché par Joe Biden lors de son premier voyage en Europe ces derniers jours.

"Je crois que nous pouvons tous nous réjouir que les Etats-Unis d'Amérique aient à nouveau créé un climat de coopération dans lequel chacun bien sûr doit jouer sa part", a souligné Angela Merkel.

Une opinion partagée par Emmanuel Macron qui s'est félicité de voir que le chef de la Maison blanche avait exprimé "son respect à l'égard de l'UE sur le plan politique et sa volonté de travailler avec l'UE comme partenaire".

Lors de son voyage en Europe, son premier déplacement à l'étranger, Joe Biden a notamment participé à un sommet UE-USA et à un sommet de l'Otan à Bruxelles.

Emmanuel Macron est quant à lui le premier dirigeant étranger invité à Berlin par Angela Merkel depuis la levée des restrictions sanitaires due à l'épidémie de COVID-19. La chancelière allemande et le président français devaient préparer ensemble le Conseil européen des 24 et 25 juin.

Le chef de l'Etat français a notamment insisté sur la nécessité pour les pays membres de mieux se coordonner pour la réouverture de leurs frontières dans le cadre de la levée des restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

"Certains pays ont rouvert leurs frontières plus tôt pour des raisons touristiques, mais nous devons veiller à ne pas réimporter de nouvelles variantes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Angela Merkel, avant un dîner de travail à la chancellerie de Berlin.

La chancelière allemande a ajouté : "Nous ne pouvons pas faire comme si le coronavirus était terminé. La prudence est encore nécessaire pour que nous ayons un été de liberté.

Abordant les relations de l'UE avec la Russie, Angela Merkel a déclaré que le bloc devait maintenir le dialogue avec Moscou malgré des différences majeures sur les questions de sécurité et les conflits en Ukraine et en Syrie.

"Nous avons intérêt à rester en dialogue avec la Russie si nous voulons la sécurité et la stabilité dans l'Union européenne, aussi difficile que cela soit."

En ce qui concerne l'économie de l'UE, Emmanuel Macron a déclaré que la reprise était désormais la priorité, et non les discussions sur les règles budgétaires, inscrites dans le pacte de stabilité et de croissance. (Paul Carrel, Richard Lough, Geert de Clercq, Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)