La déferlante de faillites s'est poursuivie en novembre

Zurich (awp) - Les registres du commerce cantonaux ont enregistré en novembre 925 défaillances d'entreprises à l'échelle nationale, soit près de 16% de plus qu'un an plus tôt. Ce nouveau rebond vient quelque peu atténuer l'explosion de faillites constatées depuis le début de l'année.

Sur les onze premiers mois de l'année, le phénomène a connu une progression fulgurante de 37,4% à 9163 dépôts de bilan, selon le relevé mensuel de Creditreform publié vendredi. Le spécialiste du recouvrement table pour l'ensemble de l'exercice sur un total de près de 10'000 faillites, représentant un bond de 35%.

Les disparitions d'entreprises pour cause de défaut d'organisation se sont envolées de près de 47%, une évolution attribuée à l'application depuis le début de l'an dernier d'une nouvelle disposition réglementaire. Les sociétés "zombies" ne démontrant plus aucun signe d'activité sont désormais biffées des registres, expliquent les auteurs du rapport.

Ceux-ci n'anticipent en outre pas d'embellie à brève échéance. Au contraire, l'inflation induite par les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et le renchérissement des prix de l'énergie risque de ne pas améliorer la solvabilité des entreprises.

A l'accélération des disparitions des sociétés vient s'ajouter un ralentissement des créations. Sur le seul mois de novembre, les registres du commerce ont recensé 4163 nouvelles entrées pour 22249 sorties, correspondant à une décroissance de 2,1%. Le phénomène s'inscrit peu ou prou dans le sillage des observations sur les dix premiers mois de l'année.

Les projections de Creditreform laissent augurer une accentuation sur la fin de l'exercice, pour déboucher sur une contraction de 3,4% des entrées des registres du commerce.

jh/lk