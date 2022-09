La demande américaine de pétrole brut et de produits pétroliers a diminué en juillet - EIA

La demande de pétrole brut et de produits pétroliers américains a chuté de 428 000 barils par jour (bpj) en juillet pour atteindre 20,3 millions de bpj, par rapport au niveau record de 34 mois atteint en juin, selon le rapport mensuel de l'EIA sur l'approvisionnement en pétrole publié vendredi.

La demande d'essence moteur finie, quant à elle, a chuté de 378 000 bpj pour atteindre 8,7 millions de bpj en juillet, le plus bas niveau depuis février, selon l'EIA.

La production de pétrole brut, quant à elle, a augmenté de 0,1 % pour atteindre 11,8 millions de bpj en juillet, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2020, a indiqué l'EIA dans son rapport mensuel 914 sur la production.

Dans les principaux États producteurs de pétrole, la production mensuelle a augmenté de 0,9 % à 5,0 millions de bpj au Texas et de 2,5 % à un record de 1,6 million de bpj au Nouveau-Mexique, mais a diminué de 5 % à 1,0 million de bpj au Dakota du Nord.

Il s'agit de la plus forte production de pétrole au Texas depuis avril et de la plus faible au Dakota du Nord, également depuis avril.

La production brute de gaz naturel dans les 48 États américains les plus bas a augmenté de 0,1 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) pour atteindre un record de 109,6 bcfd en juillet.

Ce chiffre a dépassé le précédent record historique de 109,5 bcfd en juin.

Dans les principaux États producteurs de gaz, la production mensuelle a baissé de 0,1 % à 31,0 bcfd au Texas et a augmenté de 0,6 % à 20,7 bcfd en Pennsylvanie.

La production a atteint un record de 31,1 bcfd au Texas en juin et de 21,8 bcfd en Pennsylvanie en décembre.