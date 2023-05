La demande d'acier en Inde devrait augmenter de 7,5 % en 2023-24 - industrie

La consommation d'acier en Inde devrait augmenter de 7,5 % au cours de l'exercice fiscal actuel jusqu'en mars 2024, stimulée par la demande croissante des secteurs de la construction nationale, des chemins de fer et des biens d'équipement, a déclaré vendredi un organisme industriel de premier plan. La demande d'acier devrait s'élever à 128,9 millions de tonnes en 2023-24, contre 119,9 millions de tonnes l'année précédente, a déclaré l'Indian Steel Association (ISA) dans un communiqué. Le secteur de l'acier a bénéficié de la forte croissance économique de l'Inde, et des industries telles que l'automobile et les biens de consommation durables devraient alimenter la consommation d'acier, a déclaré l'ISA. Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, la croissance économique de la troisième plus grande économie d'Asie devrait s'établir à 6,0 % en moyenne pour l'année fiscale en cours, puis passer à 6,4 % en 2024-25. "Sous l'impulsion d'une forte dynamique des dépenses d'infrastructure et d'une croissance soutenue de la consommation urbaine, la demande d'acier en Inde continuera d'augmenter de 8 à 9 millions de tonnes chaque année au cours des deux prochains exercices financiers", a déclaré ISA. La semaine dernière, un cadre supérieur de JSW Steel Ltd, le plus grand sidérurgiste du pays en termes de capacité, a déclaré qu'il estimait que la demande d'acier en Inde augmenterait de 7 à 8 % cette année.

L'Inde est le deuxième producteur mondial d'acier brut. La production a augmenté de 4,2 % pour atteindre le niveau record de 125,3 millions de tonnes en 2022-23. Toutefois, la demande mondiale a fait chuter les exportations d'acier de l'Inde à leur plus bas niveau depuis cinq ans au cours de l'exercice financier qui s'est achevé en mars 2023.