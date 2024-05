La demande d'électricité au Texas a battu le record du mois de mai pour la deuxième fois cette semaine, vendredi, alors que les prix montent en flèche à l'approche du long week-end du Memorial Day aux États-Unis, les foyers et les entreprises utilisant leurs climatiseurs pour échapper à la vague de chaleur.

L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère la majeure partie du réseau électrique de l'État pour 27 millions de clients, a déclaré que le système fonctionnait normalement et que l'offre était suffisante pour répondre à la demande attendue au cours de la semaine prochaine.

L'ERCOT a indiqué que la demande d'électricité avait atteint 72 695 mégawatts (MW) vendredi, ce qui dépasserait le record actuel de 72 261 MW établi lundi dernier pour le mois de mai.

ERCOT prévoit que la consommation battra ce nouveau record le lundi, jour du Memorial Day, avec un pic de plus de 76 500 MW.

Le pic historique du réseau a été de 85 508 MW le 10 août 2023.

Les analystes s'attendent à ce que la consommation d'électricité de l'ERCOT dépasse ce record historique cet été, en raison de la croissance économique et démographique au Texas et de la demande d'électricité des centres de données, de l'intelligence artificielle et de l'extraction de crypto-monnaies, qui augmentent rapidement.

Un mégawatt peut généralement alimenter environ 800 foyers lors d'une journée normale, mais seulement 250 lors d'une chaude journée d'été au Texas.

Sur le marché au comptant, les prix de l'électricité pour le lendemain à l'ERCOT North Hub < EL-PK-ERTN-SNL>, qui comprend Dallas, ont grimpé à un niveau record de 141 dollars par mégawattheure (MWh) pour le vendredi, contre 21 dollars pour le jeudi, selon les données de tarification du terminal de LSEG.

Cela se compare à une moyenne de 31 $ par MWh jusqu'à présent cette année, 80 $ en 2023 et 66 $ au cours des cinq années précédentes (2018-2022).

Les prix day-ahead sur le site web de l'ERCOT ont quant à eux grimpé jusqu'à 654 dollars par MWh pendant une heure vendredi soir.

"Depuis le début du mois de mai, les prix en temps réel sont 50 % plus élevés que pour n'importe quelle année depuis 2010 (à l'exception de l'explosion des prix du gaz naturel en 2022). Cela se traduit par des générateurs de gaz naturel plus inefficaces qui consomment plus de gaz ... pour maintenir la lumière allumée", ont déclaré les analystes du cabinet de conseil EBW Analytics Group dans une note.

CHALEUR RECORD

Selon les météorologues d'AccuWeather, les températures maximales à Houston, la plus grande ville de l'État, se maintiendront à 95 degrés Fahrenheit (35 Celsius) vendredi et samedi, avant de grimper à 96 degrés le lundi du Memorial Day.

La température maximale normale à Houston à cette époque de l'année est de 88 F (31 C).

AccuWeather a déclaré que la température maximale prévue de 95 degrés Celsius pour vendredi égalerait le record de 1955 pour cette journée.

ERCOT a prévu que l'offre dépasserait la demande de 5 400 à 42 300 MW au cours de la semaine prochaine, la baisse de 5 400 MW étant attendue pendant une heure dans la soirée du 26 mai, après que le soleil se soit couché et que les panneaux solaires aient cessé de fonctionner.

Ce niveau d'approvisionnement confortable est supérieur aux prévisions de l'ERCOT plus tôt dans la journée de vendredi et suppose que rien ne change.

Mais les choses changent toujours : les centrales électriques et les lignes de transport ferment puis reprennent du service, les prévisions météorologiques changent et les tempêtes provoquent des pannes. (Reportages de Scott DiSavino et Laila Kearney à New York, Anushree Mukherjee à Bengaluru ; rédaction de Jonathan Oatis et Josie Kao)