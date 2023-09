Paris (awp/afp) - Pour la première fois, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) entrevoit un pic de la demande pour l'ensemble des énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon - "dans les prochaines années" de la décennie, a affirmé mardi le directeur exécutif de l'institution de l'OCDE, Fatih Birol, sur la base de nouvelles projections.

"Même sans aucune nouvelle politique climatique, la demande pour chacun des trois combustibles fossiles devrait atteindre un sommet dans les années à venir", a indiqué Fatih Birol dans une tribune publiée par le Financial Times, en assurant que "c'est la première fois qu'un pic de demande est visible pour chacun de ces carburants au cours de la décennie", et plus tôt que prévu par de "nombreux personnes".

Ces nouvelles perspectives sont basées sur de nouvelles projections du prochain rapport annuel 2023 de l'AIE attendu le mois prochain.

Jusqu'ici l'AIE, basée à Paris, anticipait un pic de la demande globale du pétrole avant la fin de la décennie, mais elle inclut désormais, outre le charbon, le gaz naturel.

L'AIE estimait que la demande mondiale de pétrole allait continuer d'augmenter, mais que la croissance de celle-ci "devrait significativement ralentir d'ici 2028", à la faveur de l'essor de la voiture électrique, selon son rapport 2023 sur cette énergie fossile, vision à cinq ans du marché, publié en juin dernier.

Dans son précédent rapport "World Energy Outlook" de 2022, l'AIE voyait "la demande mondiale de pétrole rebondir malgré des prix élevés, culminer et se stabiliser après 2035".

"Les projections anticipées de l'AIE mettent en évidence le succès de la législation favorable aux énergies renouvelables", ont commenté mardi dans une note les experts de la banque RBC. "Malgré cela, les décideurs politiques ont encore de la marge pour accélérer la transition énergétique et l'élimination progressive des combustibles fossiles".

afp/ol