La demande de carburant de l'Inde en juillet augmente de 6,1 % en glissement annuel

La demande de carburant de l'Inde en juillet a augmenté de 6,1 % en glissement annuel, mais a diminué de 5,7 % par rapport au mois précédent, selon les données de la Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) du ministère du pétrole lundi. La consommation de carburant, un indicateur de la demande de pétrole, a atteint 17,62 millions de tonnes en juillet, contre 18,68 millions de tonnes en juin. Les ventes d'essence, ou gazole, ont augmenté de 6,8 % par rapport à l'année précédente, à 2,81 millions de tonnes. Les ventes d'essence et de gazole par les raffineurs d'État indiens en juillet ont baissé par rapport au mois précédent, les pluies de mousson ayant limité la mobilité et les travaux de construction, tandis que l'inflation élevée a freiné la demande globale de biens, selon les données préliminaires des ventes. Les ventes de gaz de cuisson ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 2,41 millions de tonnes, tandis que les ventes de naphte ont chuté de 6,2 % pour atteindre 1,14 million de tonnes. Les ventes de bitume, utilisé pour la fabrication des routes, ont augmenté de 1,4 %, tandis que l'utilisation du mazout a augmenté de 19,8 % en juillet. VENTES DOMESTIQUES (en millions de tonnes) : 2022 2022 2022 2021 2021 juillet juin mai juillet juin mai Diesel 6,64 7,68 7,29 5,53 6,20 5,53 Essence 2,81 2,97 3,02 2,63 2,41 1,99 GPL 2,41 2,23 2,17 2,37 2,25 2,16 Naphta 1,14 1,04 0,90 1,21 1,19 1,25 Carburéacteur 0,58 0,59 0.60 0,32 0,26 0,27 Kérosène 0,02 0,05 0,07 0,13 0,14 0,14 Fuel Oil 0,56 0,54 0,54 0,47 0,50 0,42 Bitume 0,44 0,70 0,70 0,43 0,58 0,66 TOTAL 17,62 18,67 18,26 16,60 15,84 14,76 OBLIGATIONS : Les chiffres totaux peuvent ne pas correspondre car tous les articles ne sont pas inclus dans le tableau et les chiffres sont arrondis. Les chiffres des mois précédents peuvent avoir été révisés. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; édition par Leslie Adler et Marguerita Choy)