La consommation de carburant de l'Inde a augmenté de 2,6 % en glissement annuel pour atteindre 19,99 millions de tonnes métriques en juin par rapport à l'année précédente, selon les données de la Cellule de planification et d'analyse du pétrole du ministère du Pétrole.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'Inde est le troisième importateur et consommateur de pétrole au monde. Les données sont une approximation de la demande de pétrole du pays.

CITATION CLÉ

Prashant Vasisht, vice-président et co-responsable des notations d'entreprises à l'India Credit Rating Agency (ICRA), a déclaré qu'il y avait eu une croissance économique solide en Inde, "et qu'il y avait eu beaucoup d'activité touristique cette année par rapport à l'année dernière. Le prix du kérosène s'est progressivement amélioré... Dans le secteur de l'électricité, l'approvisionnement a été plus régulier, ce qui a permis au secteur agricole d'être bien approvisionné et de réduire la dépendance au diesel.

PAR LES CHIFFRES

La consommation totale s'est élevée à 19,99 millions de tonnes métriques en juin, contre 19,48 millions de tonnes l'année dernière, selon les données disponibles.

La demande a diminué de 3,5 % sur une base mensuelle par rapport aux 20,72 millions de tonnes métriques consommées en mai.

Les ventes de diesel, principalement utilisé par les camions et les véhicules de tourisme, ont chuté de 5 % en glissement mensuel pour atteindre 7,98 millions de tonnes en juin. Elles ont augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes d'essence ont augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,30 millions de tonnes, bien que les ventes aient chuté de 4,8 % par rapport aux niveaux de mai.

La demande de bitume, utilisé pour la construction des routes, a augmenté de plus de 4 % par an.

Les ventes de gaz de cuisson, ou gaz de pétrole liquéfié, ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 2,31 millions de tonnes, tandis que les ventes de naphta ont augmenté de 1,4 % pour atteindre environ 1,07 million de tonnes, par rapport à juin dernier, selon les données.

L'utilisation du fioul a augmenté de près de 5 % d'une année sur l'autre en juin.

CONTEXTE

La troisième économie d'Asie est celle qui connaît la croissance la plus rapide parmi ses pairs. Elle a progressé de 8,2 % au cours de l'exercice fiscal précédent, mais on s'attend à ce que le PIB ralentisse légèrement au cours du présent exercice.

L'activité du secteur manufacturier indien a rebondi en juin, la production ayant augmenté en raison d'une demande robuste, ce qui a entraîné le taux d'embauche le plus rapide depuis plus de 19 ans, malgré des pressions inflationnistes qui restent élevées, selon une enquête.

VENTES DOMESTIQUES (en millions de tonnes)

2024 2024 2023 2023 2023

2024

MAI AVRIL JUIN MAI AVRIL

JUIN

Diesel

7.98 7.82

8.41 7.93 7.91 8.22

Essence

3.30 2.88

3.46 3.29 3.15 3.35

GPL

2.31 2.15

2.39 2.37 2.23 2.35

Naphta

1.07 1.11

1.09 1.22 1.06 1.16

Carburant aviation

0.71 0.66

0.74 0.74 0.64 0.67

Kérosène

0.04 0.03

0.03 0.03 0.05 0.04

Mazout

0.54 0.59

0.56 0.53 0.51 0.6

Bitume

0.78 0.88

0.89 0.84 0.75 0.86

TOTAL

19.99 18.71

20.72 20.16 19.48 20.69