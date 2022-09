La demande de pétrole brut de la Chine rebondit alors que les raffineurs se préparent à augmenter leur production

Les raffineurs chinois s'attendent à ce que Pékin libère jusqu'à 15 millions de tonnes de quotas d'exportation de produits pétroliers pour le reste de l'année afin de soutenir les exportations en déclin de la deuxième économie mondiale. Une telle décision signalerait un renversement de la politique d'exportation de produits pétroliers de la Chine, augmenterait l'offre mondiale et ferait baisser les prix des carburants.

Après la récente chute du prix de référence du Brent, qui est passé sous la barre des 100 dollars le baril, les raffineurs chinois ont saisi des opportunités d'arbitrage pour augmenter leurs stocks, ont déclaré les traders, réservant des superpétroliers pour transporter le pétrole brut vers la Chine depuis les Amériques et le Moyen-Orient.

Un responsable d'une raffinerie d'État a déclaré que son usine envisageait une augmentation de 10 % de ses activités à partir de septembre pour atteindre environ 240 000 barils par jour (bpj). "Nous augmentons la production le mois prochain en vue d'une éventuelle ouverture des exportations, bien que personne n'ait une idée précise de l'ampleur de cette ouverture", a déclaré le responsable.

Un deuxième responsable d'une autre raffinerie d'État a déclaré que son usine prévoyait également une augmentation d'environ 8 % de son débit le mois prochain, mais a ajouté que ce plan avait été motivé par des marges intérieures plus fermes. Une troisième raffinerie d'État prévoit de redémarrer une unité de brut de 60 000 bpj le mois prochain après une maintenance, selon l'une des sources.

La plus grande raffinerie de Chine, Zhejiang Petrochemical Corp, qui est capable de traiter 800 000 barils par jour de brut, a pour objectif d'augmenter sa production dans les mois à venir, à partir des niveaux actuels de 700 000-750 000 bpj, selon deux sources familières avec ses opérations.

Un représentant de la ZPC a confirmé que l'entreprise envisageait d'augmenter ses activités en raison des signes de reprise économique, mais a refusé de donner plus de détails.

Les taux de raffinage moyens des raffineries d'État chinoises ont atteint 73,74 % la semaine dernière, soit une hausse de 2,56 % par rapport à la fin août, selon le courtier chinois SHZQ Futures.

Les taux d'exploitation des raffineries indépendantes de Shandong, dont la capacité de raffinage combinée représente un cinquième de la capacité totale de la Chine, ont également rebondi la semaine dernière après avoir chuté pendant cinq semaines depuis la mi-juillet.

PLUS D'EXPÉDITIONS

Le rebond de la demande de brut en Chine a fait grimper les taux de fret forfaitaires pour les Very Large Crude Carriers (VLCC) naviguant du Golfe américain et du Moyen-Orient vers la Chine à leur plus haut depuis mai 2020, à environ 10 millions de dollars, selon les données de Simpson Spence Young sur Refinitiv Eikon.

"Je pense que les taux de fret à destination de la Chine se renforcent sur l'espoir d'une reprise de la demande chinoise... la rumeur d'une quantité supplémentaire d'exportations de produits au T4 a également alimenté l'optimisme du marché", a déclaré Emma Li, analyste de Vortexa Analytics.

Le brut américain arrivant en Chine en octobre devrait atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2020 à 450 000 bpj, contre environ 300 000 bpj sur la période août-septembre, a déclaré Vitkor Katona, analyste principal du brut de la société d'analyse Kpler.

Les expéditions de brut du Moyen-Orient vers la Chine sont également en hausse, les chargements de septembre devant atteindre 4,7 millions de bpj, soit 4 % de plus qu'en août et 8 % de plus qu'en juillet, selon les données de Kpler.

Les stocks de brut onshore en Chine sont tombés à environ 986 millions de barils à la mi-septembre, soit une baisse de 6 % par rapport au pic de 1 049 millions de barils atteint fin juin, selon la société d'analyse de données Kayrros.