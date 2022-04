La demande de pétrole de la Chine va augmenter au 2ème trimestre, les règles du COVID pèsent - chercheur CNPC

La consommation de pétrole a été évaluée à 13,9 millions de bpj au cours du premier trimestre au 31 mars, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente, a déclaré Dai Jiaquan, directeur du département de recherche sur le marché pétrolier de la CNPC, lors d'un séminaire en ligne jeudi.

La réduction de la demande de pétrole fait suite à des restrictions de mobilité strictes à travers la Chine, y compris un verrouillage en deux étapes dans le centre financier de Shanghai qui pourrait réduire la demande de carburant de 200 000 barils par jour, ayant enregistré des milliers de cas quotidiens de COVID-19 depuis mars.

"L'épidémie locale de COVID-19 continuera à peser sur la consommation de pétrole de la Chine en avril et nous nous attendons à ce que la demande affiche une croissance positive en mai", a déclaré M. Dai.

Le ministère des transports avait prévu une baisse de 20 % du trafic routier et une chute de 55 % des vols pendant les trois jours de vacances de Qingming, début avril.

Dai a déclaré que le groupe de réflexion de la CNPC a abaissé son opinion sur la demande du deuxième trimestre de 180 000 bpj par rapport à sa précédente évaluation, mais a déclaré que la consommation globale resterait supérieure de 1,8 % à celle d'il y a un an.

Avec les cas de COVID-19 sous contrôle et les mesures de stimulation économique de Pékin, il s'attend à ce que la demande de pétrole en Chine grimpe à 15,26 millions de bpj au troisième trimestre et atteigne 15,37 millions de bpj au quatrième trimestre, soit une hausse de 4,1 % et 6,7 % en glissement annuel, respectivement.