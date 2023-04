Berne (awp/ats) - La demande de smartphones à plus de 600 francs suisses a augmenté, tandis que celle de smartphones moins chers a diminué, selon le directeur de Samsung Suisse, Dario Casari. Le groupe électronique a en revanche vendu moins de smartphones en Suisse.

La croissance dans le segment haut de gamme concerne l'ensemble du marché. "Il faut dire que deux fournisseurs se partagent de facto le marché suisse", poursuit M. Casari dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag, sans citer le concurrent Apple. Ce sont surtout des appareils photo plus puissants et de meilleures batteries qui sont demandés.

En revanche, les Suisses conservent leur smartphone en moyenne 27 mois, soit trois mois de plus qu'il y a deux ans. La clientèle locale fait partie des "early adopters": elle veut des nouveautés tout de suite et est prête à payer pour cela.