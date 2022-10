La demande de transport maritime de marchandises en Chine devrait s'améliorer à partir du quatrième trimestre - cadres supérieurs 06/10/2022 | 05:22 Envoyer par e-mail :

La demande de la Chine pour les expéditions de produits de base devrait s'améliorer au quatrième trimestre, alors que les investissements dans les projets d'infrastructure et la production d'acier s'accélèrent, tandis que Pékin augmente les exportations de produits pétroliers, ont déclaré des cadres supérieurs du transport maritime. Le premier acheteur mondial de matières premières a réduit ses importations d'énergie et de métaux au cours du premier semestre de cette année, les restrictions COVID-19 ayant ravagé son économie, bien que Pékin se soit engagé à soutenir la croissance par des mesures de relance. Mais la production d'acier de la Chine a montré des signes d'amélioration, tandis que les perspectives de la demande de produits de base ont été soutenues par la perspective d'un assouplissement des restrictions COVID-19, a déclaré James Marshall, directeur général de Berge Bulk, lors de la Conférence et exposition internationales sur le soutage de Singapour (SIBCON) 2022. "Nous sommes assez confiants pour le quatrième trimestre en termes de taux de vrac sec et de volumes à destination de la Chine en particulier", a déclaré M. Marshall. La production d'acier de la Chine s'est redressée depuis un point bas en juin, ce qui est un indicateur optimiste pour le secteur du vrac sec, a déclaré M. Marshall, qui exploite l'une des principales flottes indépendantes de vrac sec au monde. Il a ajouté que l'assouplissement des fermetures pour cause de pandémie en Chine pourrait stimuler la reprise de l'activité économique et augmenter les dépenses d'infrastructure. Jacob Meldgaard, directeur général du transporteur mondial de produits pétroliers raffinés TORM, est également optimiste quant à la robustesse des commandes de navires dans le secteur de la construction navale en Chine pour l'année prochaine. La croissance des commandes devrait soutenir la demande de produits de base tels que le minerai de fer, selon M. Meldgaard. Parallèlement, la décision de Pékin d'autoriser les raffineurs à exporter davantage de produits pétroliers raffinés entraînera une hausse de la demande de pétroliers. La Chine pourrait jouer un rôle important dans le système mondial de raffinage pour fournir les barils manquants à l'Europe, selon Meldgaard. L'Union européenne devrait interdire le brut et les produits pétroliers russes par voie maritime en décembre et février, respectivement, dans le cadre des sanctions imposées à la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, une mesure qui resserrera les marchés pétroliers mondiaux. (Reportage de Jeslyn Lerh et et Emily Chow ; édition de Florence Tan et Ana Nicolaci da Costa)

