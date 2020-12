La demande en appartements rebondit (Homegate)

Zurich (awp) - La demande pour les appartements en propriété a rebondi au troisième trimestre, notamment dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ainsi qu'au Tessin, selon l'étude immobilière publiée jeudi par le portail immobilier Homegate.ch. Le secteur a bénéficié d'un effet de rattrapage après le confinement, mais aussi d'un intérêt accru pour l'accession à la propriété.

Sur les deux premiers trimestres de l'année, la durée d'insertion des petites annonces imobilières n'a cessé de progresser, passant de 99 jours en moyenne au premier trimestre à 113 jours au deuxième partiel. Le nombre d'annonces était passé sur la même période de 45'914 à 37'198. Ce repli s'explique par la période de confinement et la difficulté de réaliser des visites d'appartements, a souligné Homegate.ch.

Au troisième trimestre, la durée d'insertion a chuté à seulement 52 jours alors que le nombre d'annonces a parallèlement augmenté à 40'184.

Le rebond observé entre juillet et octobre s'explique par un phénomème de rattrapge des trimestres précédents, mais aussi un changement dans les habitudes. "Vivre plus confortablement est devenu plus important pour de nombreux Suisses après le déconfinement", a indiqué Peter Ilg, responsable du Swiss Real Estate Institute de la Haute école de commerce de Zurich (HWZ).

Le regain d'intérêt pour l'acquisition d'un appartement a été particulièrement soutenu dans le canton de Genève, où la durée d'insertion d'une annonce immobilière a chuté de 58 jours au troisième trimestre 2019 a seulement 39 jours au même partiel en 2020. La situation est similaire dans les cantons de Vaud et du Valais avec un recul de 60 à 47 jours en moyenne et au Tessin (de 85 à 55 jours).

Dans d'autres régions, la demande a par contre stagné comme en Suisse orientale (stable à 61 jours) ou en Suisse centrale (inchangé à 62 jours). Dans la partie nord-ouest du pays, la durée d'insertion a même augmenté de 63 à 66 jours.

Mercredi, le concurrent Immoscout24.ch avait relevé que la demande en maisons individuelles avait explosé, favorisant une flambée des prix. Sur 12 mois, les prix des maisons faisant l'objet de petites annonces ont augmenté de 6,7%, alors que ceux des appartements ont diminué de 0,8%.

al/jh