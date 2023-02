La demande européenne va stimuler la concurrence du GNL au cours des deux prochaines années -Shell

Les pays européens, y compris le Royaume-Uni, ont importé 121 millions de tonnes de GNL l'année dernière, soit une hausse de 60 % par rapport à 2021, ce qui les a aidés à faire face aux réductions de l'approvisionnement par canalisation russe, a indiqué Shell dans ses perspectives de GNL pour 2023.

Une baisse de la demande chinoise de 15 millions de tonnes ainsi qu'une réduction des importations des acheteurs d'Asie du Sud en raison des prix élevés ont aidé l'Europe à acquérir de l'approvisionnement.

En 2022, les prix du gaz ont atteint de nouveaux sommets, poussant les prix spot asiatiques du GNL à suivre le mouvement en atteignant des records proches de 70,5 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu).

Les prix ont toutefois baissé de plus de 70 % par rapport à ces sommets.

"À court terme, le marché mondial du GNL devrait rester serré et exposé aux chocs de l'offre et de la demande, avec une nouvelle offre limitée mise en ligne. Davantage d'investissements dans l'offre seront nécessaires pour répondre à la future demande de GNL", a déclaré Shell dans le rapport.

"Le GNL devient un pilier de plus en plus important de la sécurité énergétique européenne, soutenu par le développement rapide de nouveaux terminaux de regazéification dans le nord-ouest de l'Europe. En revanche, la Chine est en train de passer d'un marché d'importation à croissance rapide à un rôle plus flexible avec une capacité accrue à équilibrer le marché mondial du GNL", a déclaré Shell.

La Chine a rendu le titre de premier importateur de GNL au Japon en 2022, car la demande a ralenti dans le cadre de ses mesures strictes de verrouillage zéro-COVID et les prix spot élevés ont freiné les achats.

Les analystes s'attendent à ce que la demande de GNL de la Chine rebondisse entre 70 et 72 millions de tonnes en 2023, sans atteindre les niveaux record de 2021, car les prix du GNL devraient rester relativement élevés et les effets persistants de la pandémie freinent la demande.

Le commerce mondial total de GNL a atteint 397 millions de tonnes en 2022. Selon les prévisions de l'industrie, la demande devrait bondir à 700 millions de tonnes d'ici 2040, a déclaré Shell, ajoutant qu'un écart entre l'offre et la demande devrait apparaître à la fin des années 2020.